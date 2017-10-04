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Доля детей в России стала рекордной за последние 15 лет

Доля детей в России стала рекордной за последние 15 лет
Фото: kuzkr.ru

В стране численность детей в возрасте до 15 лет включительно за прошлый год увеличилась на 600 тысяч человек, или на 2 %. Доля детского населения достигла 18,3 %. Это рекорд за последние 15 лет. Данные Росстата приводят «Известия».

К началу 2017 года численность детей в структуре населения страны составила 26,9 миллиона человек. Показатель детского населения снижался с 2002 года, но в 2009-м наметился рост. В 2017 году в стране численность детей превысила показатели 15-летней давности.

Лидерами среди регионов России стали Чеченская Республика и Республика Тыва, а меньше всего детей в структуре населения Тульской области и Москвы. Доля подрастающего поколения увеличилась благодаря росту рождаемости в предыдущие годы и за счет детей мигрантов, объясняют демографы.

«Численность родившихся начала увеличиваться в 2002 году. Тогда на свет появилось 1,4 миллиона человек. В 2007 году эта цифра составила уже 1,6 миллиона, в 2012-м – 1,9 миллиона. Несмотря на то, что в 2016-м прироста рождаемости не наблюдалось, она всё равно была выше, чем в 2001 году. То есть в прошлом году в трудоспособный возраст вступило меньше людей, чем родилось, а значит, численность возрастной группы 0-15 лет увеличилась», – пояснил директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.

Вторая причина роста численности детского населения – миграция. В 2016 году миграционный прирост населения всех возрастных категорий составил почти 262 тысяч человек. В основном в Россию приезжали из стран Средней Азии и Украины.

«Мигрируют в основном молодые люди. Они женятся и рожают детей либо уже приезжают со своими семьями. Происходит воспроизводство населения с участием внешнего компонента», – объяснил директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов.

В целом же, по данным Росстата, население России продолжает стареть. На 1 тысячу россиян трудоспособного возраста приходится 323 ребенка и 441 пенсионер.

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#дети #жизнь

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    старики умирают

  • Vlad2

    Vlad2
    2 часа назад



    Численность детей в возрасте до 15 лет включительно в стране за прошлый год

    увеличилась на 600 тысяч человек



    "Прувет Благувещинск! А вот и мы... 600 тыщ"

  • Изумруд

    Изумруд
    2 часа назад

    и это потому, что взрослое население вымирает

  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    Изумруд

    и это потому, что взрослое население вымирает



    а куда ему еще деваться. Всех гроб ждет.

    Не знаю насчет миграции, вчера смотрю откуда-то вырулили 5 беременных женщин, может с занятий молодых мам, не знаю. Все русские, белобрысые, пузатенькие и счастливые. А что мигранты рожают, так это нормально. Коренные не очень-то хотят напрягаться, трудиться, им хочется быть полностью свободными, в том числе от детей, а мигранты днем с метлой, а ночью "...кадры куют советской стране назло буржуазной Европе". И правильно делают! Потом они выберут сами себе городские и областные власти, лет через 20 своего Президента и будет всем счастье.



  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Сталин Путин, остановись, что ты делаешь. Это слишком много для обслуживания трубы.

  • Рамзай

    Рамзай
    1 час назад

    Аист, который несет младенца в Россию, не смотрит ребенку в глаза.

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    Рамзай

    Аист, который несет младенца в Россию, не смотрит ребенку в глаза.



    Даужжж! Эти нерусские аисты они такие

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    oenesterov

    Сталин Путин, остановись, что ты делаешь. Это слишком много для обслуживания трубы.



    Боишься потерять место? Кстати, ты в каком месте по обслуживанию этой трубы стоишь - в бухгалтерии Газпрома, или в трундре, бурильщиком?

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Vlad2

    oenesterov

    Сталин Путин, остановись, что ты делаешь. Это слишком много для обслуживания трубы.



    Боишься потерять место? Кстати, ты в каком месте по обслуживанию этой трубы стоишь - в бухгалтерии Газпрома, или в трундре, бурильщиком?



    в отделе по маканию либерастов в унитаз службы троллинга департамента пропаганды УДП РФ



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