Доля детей в России стала рекордной за последние 15 лет

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К началу 2017 года численность детей в структуре населения страны составила 26,9 миллиона человек. Показатель детского населения снижался с 2002 года, но в 2009-м наметился рост. В 2017 году в стране численность детей превысила показатели 15-летней давности.

Лидерами среди регионов России стали Чеченская Республика и Республика Тыва, а меньше всего детей в структуре населения Тульской области и Москвы. Доля подрастающего поколения увеличилась благодаря росту рождаемости в предыдущие годы и за счет детей мигрантов, объясняют демографы.

«Численность родившихся начала увеличиваться в 2002 году. Тогда на свет появилось 1,4 миллиона человек. В 2007 году эта цифра составила уже 1,6 миллиона, в 2012-м – 1,9 миллиона. Несмотря на то, что в 2016-м прироста рождаемости не наблюдалось, она всё равно была выше, чем в 2001 году. То есть в прошлом году в трудоспособный возраст вступило меньше людей, чем родилось, а значит, численность возрастной группы 0-15 лет увеличилась», – пояснил директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.

Вторая причина роста численности детского населения – миграция. В 2016 году миграционный прирост населения всех возрастных категорий составил почти 262 тысяч человек. В основном в Россию приезжали из стран Средней Азии и Украины.

«Мигрируют в основном молодые люди. Они женятся и рожают детей либо уже приезжают со своими семьями. Происходит воспроизводство населения с участием внешнего компонента», – объяснил директор Независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов.

В целом же, по данным Росстата, население России продолжает стареть. На 1 тысячу россиян трудоспособного возраста приходится 323 ребенка и 441 пенсионер.