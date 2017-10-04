Российские власти хотят минимизировать риски ухода с рынка авиакомпаний

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Для недопущения задержек и отмен рейсов авиакомпаний необходимо активно работать по четырем ключевым блокам: постоянно мониторить финансово-экономическую деятельность перевозчиков, сертифицировать авиакомпании, определить четкий порядок разрешения всеми представителями отрасли критических ситуаций в случае их возникновения, а также определить меры ответственности авиакомпании перед пассажирами на каждом этапе ее деятельности, отметил на совещании министр транспорта России Максим Соколов.

«Всеми участниками совещания было поддержано решение о разработке системы минимизации рисков внезапного ухода авиакомпаний с рынка воздушных перевозок. Более детально о тех наработках, которые уже сделаны, будет доложено министром транспорта РФ на совещании профильного комитета в Государственной Думе 4 октября», – сообщили в Минтрансе.