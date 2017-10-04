Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 07:06 4

Российские власти хотят минимизировать риски ухода с рынка авиакомпаний

Российские власти хотят минимизировать риски ухода с рынка авиакомпаний
Фото: rusdialog.ru

Систему минимизации рисков внезапного ухода авиакомпаний с рынка разработают в России. Это решение поддержали представители Минтранса, Минкультуры, Росавиации, Ростуризма, авиакомпаний и туроператоров. О прошедшей встрече сообщает ТАСС.

Для недопущения задержек и отмен рейсов авиакомпаний необходимо активно работать по четырем ключевым блокам: постоянно мониторить финансово-экономическую деятельность перевозчиков, сертифицировать авиакомпании, определить четкий порядок разрешения всеми представителями отрасли критических ситуаций в случае их возникновения, а также определить меры ответственности авиакомпании перед пассажирами на каждом этапе ее деятельности, отметил на совещании министр транспорта России Максим Соколов.

«Всеми участниками совещания было поддержано решение о разработке системы минимизации рисков внезапного ухода авиакомпаний с рынка воздушных перевозок. Более детально о тех наработках, которые уже сделаны, будет доложено министром транспорта РФ на совещании профильного комитета в Государственной Думе 4 октября», – сообщили в Минтрансе.

Просмотров всего: 233

#российская власть #транспорт #туризм

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Gelo

    Gelo
    3 часа назад

    Вопросы с авиаперевозками возникли давно,но Госдума,почему-то , озаботилась законами об отмене бесплатной перевозки багажа... Кто-то пролоббировал,заплатил депутатам... Может быть и нам,как потенциальным пассажирам,скинуться и проплатить депутатам,чтобы принимали законы для людей,а не для олигархов? Ну что,открываем сбор средств?:)

  • Tony Stark

    Tony Stark
    1 час назад

    Судя по всему, эта минимизация рисков будет исключительно за счет пассажиров. Как не было нормального текущего контроля, так и не будет.

  • Рамзай

    Рамзай
    55 минут назад

    Годами не видели беспорядков, накопили не подъемные долги, а теперь будут минимизировать? Мозгов не хватит. А они и не нужны - опять из кармана населения выгребут последнее. Это вариант без проигрыша. У сильного - всегда бессильный виноват!

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Минтранс: ситуация с «ВИМ-Авиа» не повлияет на цену авиабилетов
Власть

Жириновский предложил давать выходной за прививку от гриппа
Общество

Авиарейсы «ВИМ-Авиа» между Внуково и Благовещенском в среду не планируются
Происшествия 2

В Зейском районе обрушился неиспользуемый мост