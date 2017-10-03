Жительнице Белогорска, вернувшей сына после тюрьмы, обещали помочь с жильем

Екатерина Пронина, вернувшая себе сына при сложных обстоятельствах, сейчас с двумя детьми испытывает потребность в улучшении жилищных условий. Глава Белогорска Станислав Мелюков встретился с ней на личном приеме.

Молодая мать во время беременности превысила пределы необходимой самообороны от пьяного сожителя. Ей пришлось отбыть наказание в местах лишения свободы, после чего ей пришлось возвращать сына.

Глава Белогорска Станислав Мелюков поинтересовался тем, как устроена жизнь молодой семьи, в которой воспитывается уже два ребенка. Младшему сыну Прониных всего месяц. Выяснилось, что есть потребность в улучшении жилищных условий. Понимая сложность жизненной ситуации, глава города поручил комитету имущественных отношений найти временное жилье для семьи. Сразу после приема она смогла его посмотреть и сразу дала согласие на вселение.

Отдел опеки и попечительства, комитет по образованию, делам молодежи помогают Прониным с устройством Саши в детский сад, оформлением документов на получение денежного содержания на детей, оформления материнского капитала, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.