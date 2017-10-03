Отопительный сезон пришел в Приамурье, но на холодные батареи поступило 700 жалоб

Благовещенцы жалуются на холод в квартирах. Их дома так и не подключили к отоплению. А у некоторых батареи потеплели только в отдельных комнатах. Всего в единую городскую диспетчерскую службу поступило более 700 жалоб.

Лидия Мурмило каждый день думает о том, как не замерзнуть и не простудиться в собственной квартире. Отопительный сезон начался почти неделю назад, а в доме пенсионерки на улице Политехнической, 22 теплее не стало. Батареи едва греют. Переживает пенсионерка не только за себя, но за всех жильцов. Женщина – старшая дома.

Проблемы с отоплением, по словам Лидии Андреевны, возникли из-за ремонта котельной. Сейчас многоэтажку отапливает другая котельная. И мощности согреть дом не хватает. Ситуация, когда отопительный период превращается в ледниковый, повторяется не первый год. Жильцы писали коллективные заявления. Просили подключить их дом к ТЭЦ.

«Мы обращались в администрацию письменно, чтобы нас подключили к ТЭЦ. Трижды нам дан был отрицательный ответ. Но так как у нас в доме есть 14 этажей, эта мощность слабая. Тепла на последние этажи не поступает в таком качестве, каком должно быть», – рассказала Лидия Мурмило.

Мерзнуть приходится и жильцам дома на улице Зейской, 53. Нормального отопления, рассказывает Юрий Лебедев, здесь не было с момента сдачи дома. Постоянно происходят какие-то перебои. Сейчас мужчине пояснили, что тепла нет из-за поломки на котельной. В квартире Юрия температура по его словам всего + 16 градусов. Благовещенец написал заявление в Роспотребнадзор и прокуратуру. Теперь ждет ответа.

«В этом доме постоянно какая-то проблема. И в прошлом году я неоднократно обращался с жалобой в управляющую компанию. О том, что температура не соответствует нормам, установленным нашим законодательством в квартире и жилом помещении. Постоянно какие-то перебои с горячей водой. Не уведомили жильцов о том, что могут проводиться какие-то ремонтные работы – отопительный период времени», – возмущается Юрий Лебедев.

В единую городскую диспетчерскую службу за последние шесть дней поступило более 700 жалоб. В основном проблемы возникают из-за того, что в трубах не спустили воздух или произошел порыв на сетях. За спасением от холода сначала нужно обращаться в управляющую компанию.

«В первую очередь, нужно обратиться в управляющую компанию. Так как обязанности по надлежащему теплоснабжению возлагается именно на управляющую компанию. В случае, если в течение дня, в который обратился житель, управляющая компания мер не приняла, то просьба обращаться на телефон единой диспетчерской службы - 58-28-26. Данная заявка будет передана в управление ЖКХ. Специалисты ЖКХ проведут проверку по данным обращениям», – пояснил руководитель управления ЖКХ горадминистрации Сергей Казанцев.

В целом отрегулировать отопление в городе чиновники обещают на этой неделе. Тогда во всех домах температура воздуха в норме будет от 18 до 20 градусов, горячей воды – 70. Дом на Политехнической, 22 подключить к ТЭЦ все-таки обещают, но только к 2020 году, когда увеличат ее мощность. На этой неделе замерзающий дом должны подключить к другой котельной, которая сможет обогреть всю многоэтажку.

Отопительный сезон стартовал вовремя не во всех районах Приамурья. Батареи потеплели с опозданием на 1,5 суток в селе Малиновка Бурейского района. Там проблемы с отопление возникли из-за ремонта дымовой трубы в котельной. Разбираться с этим теперь будет областная прокуратура – региональные власти винят в запоздалом отоплении работников сельской администрации. Сейчас котельная в Малиновке работает в штатном режиме. Разбирательства ведутся и в селе Возжаевка. Там к зиме теплосети оказались в ненадлежащем состоянии, выяснили специалисты.

«Бывший военный городок, теплосети передали из ведомства Минобороны в ведомство местной администрации. При заполнении теплосетей выявился порыв. Он уже устраняется», рассказал министр ЖКХ Сергей Гордеев.

В целом, регион готов к отопительному сезону. На подготовку к нему ушло 850 миллионов рублей. Запас топлива – более ста процентов. Больше всего в Приамурье запаслись дровами, на втором месте – уголь, и на последнем – мазут.