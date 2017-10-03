На планерку главы Белогорска пришла фракция ЛДПР

В Белогорске, в понедельник, 2 октября, в планерном совещании при главе Белогорска приняла участие фракция ЛДПР в городском совете. Фракция пришла в составе 3 человек из пяти. При этом им было позволено снимать совещание на видеокамеру партийного телевидения.

Ранее глава города Станислав Мелюков неоднократно приглашал представителей партии на свои планерные совещания, чтобы те «восполнили пробелы в знаниях о жизни муниципалитетов и погрузились в реалии».

По окончании планерного совещания руководитель фракции один депутат позволил себе раздачу школьникам в кабинете главы агитационных материалов от ЛДПР.

В связи с этим поступком на планерном совещании, главой принято решение: теперь на планерки главы отдельно какая-либо фракция приглашаться не будет, а со следующего понедельника приглашаются по одному представителю от каждой фракции, представленной в горсовете. Об этом сообщила заместитель главы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.