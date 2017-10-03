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сегодня, 20:33 25

На планерку главы Белогорска пришла фракция ЛДПР

В Белогорске, в понедельник, 2 октября, в планерном совещании при главе Белогорска приняла участие фракция ЛДПР в городском совете. Фракция пришла в составе 3 человек из пяти. При этом им было позволено снимать совещание на видеокамеру партийного телевидения.

Ранее глава города Станислав Мелюков неоднократно приглашал представителей партии на свои планерные совещания, чтобы те «восполнили пробелы в знаниях о жизни муниципалитетов и погрузились в реалии».

По окончании планерного совещания руководитель фракции один депутат позволил себе раздачу школьникам в кабинете главы агитационных материалов от ЛДПР.

В связи с этим поступком на планерном совещании, главой принято решение: теперь на планерки главы отдельно какая-либо фракция приглашаться не будет, а со следующего понедельника приглашаются по одному представителю от каждой фракции, представленной в горсовете. Об этом сообщила заместитель главы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Просмотров всего: 288

#Белогорск #партии

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Комментарии
Показать все (25) Обсудить на форуме
  • Стяжка

    Стяжка
    2 часа назад

    А че не полным составом то пришли? Те двое очканули? Или может они на шухере стояли, ждали момента икс? Клоуны блин

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    пошли на попятный

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Молодцы! Пусть теперь за языком следит

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Ну что, как дети? Интересно им было этот цирк от Мелюкова смотреть?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад



    Фракция пришла в составе 3 человек из пяти. При этом им было позволено снимать совещание на видеокамеру партийного телевидения.



    Да ладно? Это что, ЗАКРЫТОЕ совещание? Или у нас в стране демократия выборочная, или как? Что, Марина, припозорилась ваша администрация?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад



    По окончании планерного совещания руководитель фракции один депутат позволил себе раздачу школьникам в кабинете главы агитационных материалов от ЛДПР



    Ручки и тетради это что-то незаконное? А календарики от "Единой России" это дозволенная агитация?

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    "Не твоя, вот ты и бесишься"

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    oenesterov

    "Не твоя, вот ты и бесишься"



    политруку, расскажи, которого в очередной раз обыграли.. хреновый стратег из него

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Вот честно, на месте Мелюкова вывел бы этих рекламщиков из зала за ухо. Чтобы было стыдно и позорно.

    Бездельники и халявщики. Кроме как залезть в бюджет, никаких мыслей.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    55 минут назад

    Сергей Труш



    Фракция пришла в составе 3 человек из пяти. При этом им было позволено снимать совещание на видеокамеру партийного телевидения.



    Да ладно? Это что, ЗАКРЫТОЕ совещание? Или у нас в стране демократия выборочная, или как? Что, Марина, припозорилась ваша администрация?



    Труш, ты нормальный вообще? Не надо выбавать желаемое за действительное! И не надо делать хорошую мину при плохой игре. Ваш расчет был на то, что приперевшись на планерку главы с видеокамерой, фотографом с фотоаппаратом, вас туда не пустят)))

    Но вы просчитались - никаких проблем вам не создали, поставили дополнительные стулья, оператор лдпр снимал все полтора часа (хорошее учебное пособие для недоучек-лдпровцев, да?), фотограф снимала что хотела и кого хотела.

    СЮ глазом не повел, вел себя раскованно, как обычно, создавая атмосферу для решения городских вопросов. Муниципальные служащиедокладывали все им надо, абсолютно не обращая внимания на посторонних…да, да, Труш, в работе исполнительной власти оппозиционная фракция была посторонней в обычном понимании.

    Но СЮ сломал стереотипы, и теперь ты снова, как обычно, бесишься…))))

    И перед тем, как снова будешь поносить СЮ, ответь (демократия, блин): где, когда в работе исполнительной власти подобного формата принимала участие оппозиция? Назови хоть один город в России, куда на рабочие планерки администрации (правительства) приходят оппозиционные партии!

    Ну это как бы на рабочее совещание лдпр пригласили единную россию, да? Слабо?

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    51 минута назад

    Сергей Труш

    oenesterov

    "Не твоя, вот ты и бесишься"



    политруку, расскажи, которого в очередной раз обыграли.. хреновый стратег из него



    «Хреновый страгег» сохранил и приумножил подавляющее большинство нормальных депутатов на прошедших выборах в городской совет. Не? Ну и где ваша обещанная «неизбежная победа» лдпр?

    В комиссиях горсовета не получили не то, что ни одного портфеля, ни одной барсетки…

    Ню-ню, хреновый стратег…)))))

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    46 минут назад

    Сергей Труш



    По окончании планерного совещания руководитель фракции один депутат позволил себе раздачу школьникам в кабинете главы агитационных материалов от ЛДПР



    Ручки и тетради это что-то незаконное? А календарики от "Единой России" это дозволенная агитация?



    Выходка Михайловой - омерзительная. Показушно-лицемерная. В этом и был весь смысл ее прихода на планерку. Ну и материалы для газеты пособирать. Пособирает, конечно, напишет, почитаем. Только теперь с вами никто сюсюкаться не будет.…))))

    Ваша проблема в том, что СЮ вас не боится. Вы тараканы, городские вредители, никакой пользы городу…ни-ка-кой…да, Труш, никакой. И об этом мы будем рассказывать теперь постоянно)))))

    Пора вернуть рейтинги лдпр времен 2015-2016 годов на ваше настоящее место …

  • Хмык

    Хмык
    45 минут назад

    тоже из Белогорска

    Сергей Труш



    Фракция пришла в составе 3 человек из пяти. При этом им было позволено снимать совещание на видеокамеру партийного телевидения.



    Да ладно? Это что, ЗАКРЫТОЕ совещание? Или у нас в стране демократия выборочная, или как? Что, Марина, припозорилась ваша администрация?



    Труш, ты нормальный вообще? Не надо выбавать желаемое за действительное! И не надо делать хорошую мину при плохой игре. Ваш расчет был на то, что приперевшись на планерку главы с видеокамерой, фотографом с фотоаппаратом, вас туда не пустят)))

    Но вы просчитались - никаких проблем вам не создали, поставили дополнительные стулья, оператор лдпр снимал все полтора часа (хорошее учебное пособие для недоучек-лдпровцев, да?), фотограф снимала что хотела и кого хотела.

    СЮ глазом не повел, вел себя раскованно, как обычно, создавая атмосферу для решения городских вопросов. Муниципальные служащиедокладывали все им надо, абсолютно не обращая внимания на посторонних…да, да, Труш, в работе исполнительной власти оппозиционная фракция была посторонней в обычном понимании.

    Но СЮ сломал стереотипы, и теперь ты снова, как обычно, бесишься…))))

    И перед тем, как снова будешь поносить СЮ, ответь (демократия, блин): где, когда в работе исполнительной власти подобного формата принимала участие оппозиция? Назови хоть один город в России, куда на рабочие планерки администрации (правительства) приходят оппозиционные партии!

    Ну это как бы на рабочее совещание лдпр пригласили единную россию, да? Слабо?



    Не объясняй, он всё равно не поймет. Ибо нечем понимать. Что,кстати, относится ко всей ЛДПРе.



    Деятели, блин. Вот мы пришли... с камерой и рекламкой ЛДПРы.



    Молодец Мелюков. Показал, что всю эту шушеру даже в туалет администрации пускать нельзя.



  • Riddick

    Riddick
    34 минуты назад

    Сергей Труш



    По окончании планерного совещания руководитель фракции один депутат позволил себе раздачу школьникам в кабинете главы агитационных материалов от ЛДПР



    Ручки и тетради это что-то незаконное? А календарики от "Единой России" это дозволенная агитация?



    А кто был замечен в раздаче в кабинете главы Белогорска детям агитации от ЕР? Проясни свой спич!!!

    Или это типа приходит Абрамов в кабинет Козлова на рабочее совещание с членами правительства и раздает присутствующим кепки от ЛДПР? Думаю ему эти кепки на жопу бы натянули! И правильно бы и сделали)))))

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    28 минут назад

    Так и не понял мужика в косах по фамилии Труш туда приглашали или нет ?

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    20 минут назад



    Труш, ты нормальный вообще? Не надо выбавать желаемое за действительное! И не надо делать хорошую мину при плохой игре. Ваш расчет был на то, что приперевшись на планерку главы с видеокамерой, фотографом с фотоаппаратом, вас туда не пустят)))

    Но вы просчитались - никаких проблем вам не создали, поставили дополнительные стулья, оператор лдпр снимал все полтора часа (хорошее учебное пособие для недоучек-лдпровцев, да?), фотограф снимала что хотела и кого хотела.

    СЮ глазом не повел, вел себя раскованно, как обычно, создавая атмосферу для решения городских вопросов. Муниципальные служащиедокладывали все им надо, абсолютно не обращая внимания на посторонних…



    чегото это странно



    да, да, Труш, в работе исполнительной власти оппозиционная фракция была посторонней в обычном понимании.



    учитывая это вот



    Но СЮ сломал стереотипы, и теперь ты снова, как обычно, бесишься…))))

    И перед тем, как снова будешь поносить СЮ, ответь (демократия, блин): где, когда в работе исполнительной власти подобного формата принимала участие оппозиция? Назови хоть один город в России, куда на рабочие планерки администрации (правительства) приходят оппозиционные партии!



    падскАжите я могу ответить

    Где , в каком городе России мэр - пиарщик чисто?



    Ну это как бы на рабочее совещание лдпр пригласили единную россию, да? Слабо?



    Этож не рабочее совещание ЕР было

    че к чему щас

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    18 минут назад

    Раздавать школьникам агитационный материал во время планерки. Кажется ниже ЛДПР не упадёт, но нет. Что не день то что то новенькое. Жириновский их там выращивает где то что-ли?

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    17 минут назад

    Хмык

    Вот честно, на месте Мелюкова вывел бы этих рекламщиков из зала за ухо. Чтобы было стыдно и позорно.

    Бездельники и халявщики. Кроме как залезть в бюджет, никаких мыслей.



    .

    Хмык мысли читае?

    Хмык - экстрасен у нас.

    Не продать ли тебя Хмык за пять мильенов рублей, как того кота?

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    16 минут назад

    Антон Макаров

    Раздавать школьникам агитационный материал во время планерки. Кажется ниже ЛДПР не упадёт, но нет. Что не день то что то новенькое. Жириновский их там выращивает где то что-ли?



    .

    ДА ты че?

    На ПЛАНЕРКИ?

    Ужасс

    На святое замахнулись.

  • Riddick

    Riddick
    11 минут назад

    dalinoboihik

    Так и не понял мужика в косах по фамилии Труш туда приглашали или нет ?



    Приглашал СЮ, ага, всю фракцию ЛДПР заксобрания (Труша в том числе), не пришли, зассали

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    10 минут назад



    В связи с этим поступком на планерном совещании, главой принято решение: теперь на планерки главы отдельно какая-либо фракция приглашаться не будет,



    .

    хехе

    Мелюков поперхнулся

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    9 минут назад

    Riddick

    dalinoboihik

    Так и не понял мужика в косах по фамилии Труш туда приглашали или нет ?



    Приглашал СЮ, ага, всю фракцию ЛДПР заксобрания, не пришли, зассали



    .

    а че там ссать то?

  • Геральт

    Геральт
    9 минут назад

    руководитель фракции один депутат - огонь фраза, надо взять на вооружение

  • Riddick

    Riddick
    6 минут назад

    Герцог Мальборо



    В связи с этим поступком на планерном совещании, главой принято решение: теперь на планерки главы отдельно какая-либо фракция приглашаться не будет,



    .хехе

    Мелюков поперхнулся



    Да ну!!!!! После этой дурнины лдпровской Михайловой пригласил другие оппозиционные партии - СР, КПРФ, ну и ЕР в том числе . По одному человеку от каждой.

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    4 минуты назад

    Riddick

    Герцог Мальборо



    В связи с этим поступком на планерном совещании, главой принято решение: теперь на планерки главы отдельно какая-либо фракция приглашаться не будет,



    .хехе

    Мелюков поперхнулся



    Да ну!!!!! После этой дурнины лдпровской Михайловой пригласил другие оппозиционные партии - СР, КПРФ, ну и ЕР в том числе . По одному человеку от каждой.



    .

    зассал?

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