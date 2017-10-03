Благовещенскому учителю подарили однокомнатную квартиру

Учителя русского языка и литературы в Благовещенске наградили квартирой в новостройке. Ключи Ольге Турманкиной вручили 3 октября на торжественном концерте, посвященном Дню учителя. Победа стала приятной неожиданностью для педагога.

Ольга Турманкина стала победителем ежегодного конкурса, который проводит крупнейшая строительная компания Приамурья. Для его участия нужно было отправить свою характеристику, личные достижения, справку об отсутствии жилья и о составе семьи. Мужа и детей у благовещенки нет, жильё приходится снимать.

Более 10 лет Ольга Турманкина работает педагогом, половину из них трудится в благовещенском лицее № 6. В течение трёх лет учитель подаёт заявку на участие и успела уже отчаяться. В этом году её буквально уговорили вновь поучаствовать в конкурсе. Как оказалось, не зря.

«Я очень рада. И до сих пор не могу поверить своей победе. Ещё с детства я знала, что буду учителем. В нашей семье я – первый педагог. Такую профессию выбрала сама. И, когда пошла, учиться родители меня не стали отговаривать. Наоборот, поддержали», – поделилась впечатлениями Ольга Турманкина.

Из-за нагрузки в школе у педагога еще не было времени посмотреть квартиру. Но, сделать это она обещает на этой неделе.