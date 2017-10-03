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Благовещенскому учителю подарили однокомнатную квартиру

Благовещенскому учителю подарили однокомнатную квартиру

Учителя русского языка и литературы в Благовещенске наградили квартирой в новостройке. Ключи Ольге Турманкиной вручили 3 октября на торжественном концерте, посвященном Дню учителя. Победа стала приятной неожиданностью для педагога.

Ольга Турманкина стала победителем ежегодного конкурса, который проводит крупнейшая строительная компания Приамурья. Для его участия нужно было отправить свою характеристику, личные достижения, справку об отсутствии жилья и о составе семьи. Мужа и детей у благовещенки нет, жильё приходится снимать.

Более 10 лет Ольга Турманкина работает педагогом, половину из них трудится в благовещенском лицее № 6. В течение трёх лет учитель подаёт заявку на участие и успела уже отчаяться. В этом году её буквально уговорили вновь поучаствовать в конкурсе. Как оказалось, не зря.

«Я очень рада. И до сих пор не могу поверить своей победе. Ещё с детства я знала, что буду учителем. В нашей семье я – первый педагог. Такую профессию выбрала сама. И, когда пошла, учиться родители меня не стали отговаривать. Наоборот, поддержали», – поделилась впечатлениями Ольга Турманкина.

Из-за нагрузки в школе у педагога еще не было времени посмотреть квартиру. Но, сделать это она обещает на этой неделе.

Просмотров всего: 1870

#жизнь #праздники

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Комментарии
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  • Доктор Иванова

    Доктор Иванова
    3 часа назад

    ...не могла поверить своей победе....

    ....и когда пошла,учиться.. .

    Еперный театр.Учитель русского языка.... и печатные СМИ...

  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    Отличная новость! Поздравляю! СМИ, исправьте свои ошибки...

  • Nebo

    Nebo
    2 часа назад

    СИНЬКОВ - du bist gut gemacht !!!!

  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    Помнится директору 6 школы в Благовещенске тоже когда то подарили квартиру. Везет же 6 школам.

  • Лютцов

    Лютцов
    1 час назад

    Нужно было предоставить справку о наличии семьи: написала что нет у неё ни мужа, ни детей...

    А раз так, тогда нате, получите квартиру! :-)



    Синьков - МОЛОДЕЦ!

    Но похоже что такой человек в Амурской области чуть ли не один :(

  • Лютцов

    Лютцов
    1 час назад

    NeboСИНЬКОВ - du bist gut gemacht !!!!


    Наверное не du, а Sie...

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    В прошлом году учительнице подарил квартиру, в этом году..

    Поздравляю, это же ей сколько пришлось бы ипотеку платить со своей скромной зарплаты

  • Елена2

    Елена2
    39 минут назад

    Лютцов

    Нужно было предоставить справку о наличии семьи: написала что нет у неё ни мужа, ни детей...

    А раз так, тогда нате, получите квартиру! :-)

    Синьков - МОЛОДЕЦ!

    Но похоже что такой человек в Амурской области чуть ли не один :(



    Ну вот сейчас можно и рожать , квартира есть -остальное устроится

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