В Возжаевке после коммунальной аварии начали подключать отопление

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На данный момент идёт процесс заполнения системы теплоносителем. Для исключения аварийных ситуаций на объектах подключение к теплу будет происходить постепенно: сначала социальные объекты – школа и детсад, затем четыре многоэтажных дома. На следующем этапе подключат к централизованному теплоснабжению остальные 13 домов.

Подключение будет происходить с участием управляющей компании и обслуживающих организаций, сообщает пресс-служба администрации Белогорского района.