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сегодня, 18:19 0

В Возжаевке после коммунальной аварии начали подключать отопление

В Возжаевке после коммунальной аварии начали подключать отопление
Фото: 63.ру

Аварийная бригада ресурсоснабжающей организации ООО «Темп» закончила ремонтно-восстановительные работы в Возжаевке. Работы велись на участке сети магистрали водопровода в военном городке. Там накануне произошел порыв.

На данный момент идёт процесс заполнения системы теплоносителем. Для исключения аварийных ситуаций на объектах подключение к теплу будет происходить постепенно: сначала социальные объекты – школа и детсад, затем четыре многоэтажных дома. На следующем этапе подключат к централизованному теплоснабжению остальные 13 домов.

Подключение будет происходить с участием управляющей компании и обслуживающих организаций, сообщает пресс-служба администрации Белогорского района.

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#ЖКХ

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