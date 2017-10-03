В 2018 году амурским воспитателям планируют повысить зарплаты

5 октября в стране отпразднуют День учителя. В преддверие этого праздника в Благовещенске прошел торжественный концерт, на котором губернатор Приамурья сообщил, что в 2018 году планируется повышение зарплат воспитателям.

Губернатор Александр Козлов на торжестве рассказал, что во время рабочей поездки в Москву он участвовал в заседании по реструктуризации бюджета страны, где было озвучено поручение президента Владимира Путина. Согласно ему, зарплаты воспитателям в дошкольных учреждениях в 2018 году должны быть увеличены, чтобы соответствовать среднему заработку по образованию.

«Это большие деньги, но это важное решение, которое мы в Амурской области обязательно в следующем году выполним», – заверил губернатор.

Также Александр Козлов сообщил о скором начале строительства пристройки к школе № 22 в Благовещенске на 528 мест. Это не последний проект по строительству школ, отметили в правительстве. В ближайшие месяцы коллегия министерства образования РФ будет рассматривать заявки от регионов на возведение зданий для образовательных организаций. Амурская область подготовила проекты строительства школ в Селемджинском районе и в Свободном.