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сегодня, 18:14 12

В 2018 году амурским воспитателям планируют повысить зарплаты

В 2018 году амурским воспитателям планируют повысить зарплаты

5 октября в стране отпразднуют День учителя. В преддверие этого праздника в Благовещенске прошел торжественный концерт, на котором губернатор Приамурья сообщил, что в 2018 году планируется повышение зарплат воспитателям.

Губернатор Александр Козлов на торжестве рассказал, что во время рабочей поездки в Москву он участвовал в заседании по реструктуризации бюджета страны, где было озвучено поручение президента Владимира Путина. Согласно ему, зарплаты воспитателям в дошкольных учреждениях в 2018 году должны быть увеличены, чтобы соответствовать среднему заработку по образованию.

«Это большие деньги, но это важное решение, которое мы в Амурской области обязательно в следующем году выполним», – заверил губернатор.

Также Александр Козлов сообщил о скором начале строительства пристройки к школе № 22 в Благовещенске на 528 мест. Это не последний проект по строительству школ, отметили в правительстве. В ближайшие месяцы коллегия министерства образования РФ будет рассматривать заявки от регионов на возведение зданий для образовательных организаций. Амурская область подготовила проекты строительства школ в Селемджинском районе и в Свободном.

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#областная власть #праздники

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    4 часа назад

    У них и льготы и пенсии раньше еще и зарплаты большие надо как у полиции.....А ведь большинство тупые деревенского уровня учителя.....давайте помогайте да по-больше! Из 10 только пару нормальных

  • Г.А.

    Г.А.
    2 часа назад

    да воспитателям памятники надо ставить с их работой. а что им платят, это смех.

  • Г.А.

    Г.А.
    2 часа назад

    двое отходили, третья ходит. у всех очень хорошие воспитатели. спасибо им огромное. много дали деткам. может все-таки наоборот, из 10 пару не очень.

  • тучка

    тучка
    2 часа назад

    Идите, отработайте 25 лет воспитателем, и вы пойдете на пенсию пораньше. Зарплата с высшей категорией даже до двадцати т.р. не дотягивает. Льгот никаких. Тупая деревня-это ВЫ!

  • Бумеранг

    Бумеранг
    2 часа назад

    Алёна Валентиновна

    У них и льготы и пенсии раньше еще и зарплаты большие надо как у полиции.....А ведь большинство тупые деревенского уровня учителя.....давайте помогайте да по-больше! Из 10 только пару нормальных



    А надо больше, чем у полиции. Вот тогда может быть не "тупые деревенского уровня учителя " (с) пойдут в детский сад работать, а грамотные толковые педагоги.

    Хотя, если вспомнить, что нынешним воспитателям работать в 2 раза сложнее, чем раньше, ведь наряду с невоспитанными детьми им приходится работать еще и с поколением невоспитанных родителей., то иллюзия насчет грамотных педагогов исчезает сама собой.

  • гусеница

    гусеница
    2 часа назад

    Давно пора . Дети наше будущее, а педагогам платят "три копейки" (особенно " смешная" доплата за помощника, которого почти никогда нет).

    С уважением

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Периметр Горького-Тенистая-Политехническая-Шевченко - есть тут детские сады? На карте не наблюдаю. Да и со школами не густо: 17, 27. А район огромный. Куда малышню пристраивают? Возят в удаленные учреждения?

    Здесь и надо строить.

  • Ветерок100

    Ветерок100
    1 час назад

    ага. добавят на двести рублей. и будут трубить во все трубы. что воспитателям зарплату повысили. что им еще не хватает.

  • Ветерок100

    Ветерок100
    1 час назад

    последние воспитателя поувольняются от обиды. от такого повышения. мне искренне жаль их. ведь работа с детьми- это тяжелый труд. требующий огромного терпения. а главное. это любовь к детям. умение с ними ладить. найти язык. а тут руки опускаются от нищенских прибавок

  • Большевик

    Большевик
    33 минуты назад

    Если повысят на 3 копейки - это тоже повышение. Наверное, всё-таки не врут.

  • Oldlord

    Oldlord
    25 минут назад

    Порадуемся за амурских воспитателей!

    Смогут теперь в Крым в отпуск летать!

  • true_rus

    true_rus
    2 минуты назад

    Очередная наглая ложь!!! Как и ранее помнится выделялось 30 млн. для поднятия зарплат рядовых работников ДОУ, да них и копейки не дошло, все ж на усмотрение директоров. Последние понятно куда делят.

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