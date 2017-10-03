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Бездомный инвалид около полугода живёт на улице в Благовещенске

Бездомный инвалид около полугода живёт на улице в Благовещенске

В Благовещенске под балконом многоэтажки поселился 57-летний мужчина. Живет он там с этого лета. Прохожие, переживая за мужчину, позвонили в редакцию Амур.инфо, чтобы обратить внимание общественности на бездомного инвалида и оказать ему помощь. Но оказалось, что мужчина сам не хочет покидать свое место жительства.

Каждый день для инвалида Сергея Балабина, похож на предыдущий. Вот уже полгода мужчина живёт на улице и его всё устраивает. Встретить его можно под балконом дома № 12 на улице Пионерской. Без ног мужчина живёт почти 10 лет, их он отморозил.

Инвалид родом из Камчатского края. Как оказался в Приамурье, неизвестно. В июле 2016 года мужчина жил в Магдагачинском районе в «Центре социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий». Там за время пребывания пенсионеру восстановили документы и установили, что у мужчины инвалидность 2 группы. Восстанавливать справку медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида мужчина отказался.

В Центре ему выдали пенсию, которую он не получал много лет, и предоставили инвалидную коляску. В учреждении мужчину характеризуют с отрицательной стороны. По словам сотрудников, он часто конфликтовал с соседями, на замечания реагировал агрессивно. Три раза на него писали докладные, в которых зафиксировали нарушения правил внутреннего распорядка – распитие спиртных напитков, курение в помещении, сообщили в минсоцзащите Амурской области.

После он покинул учреждение, и удерживать его не имели права. Мужчина не прожил в центре и года, выбыл по собственному желанию и переехал в Благовещенск. Сейчас у инвалида коляски нет. Специалисты предполагают, что он ее продал или обменял.

В мае 2017 инвалиду предложили пожить в приюте для бездомных «Покров» или «Надежда». Но мужчина предпочёл остаться на улице. Правда, позже на это предложение согласился. Пожив некоторое время в приюте и пройдя лечение, он вновь покинул социальное учреждение и оказался на улице.

Из достоверных источников стало известно, что мужчина психически нездоров. Это заболевание у него уже давно, и его усугубило пьянство. Сегодня инвалида вновь уговорили уехать в приют «Надежда».

Между тем, мужчине начисляют пенсию по инвалидности в размере 13 тысяч рублей. Только неизвестно, получает он эти деньги или нет.

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#жизнь

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Комментарии
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  • PAM

    PAM
    1 час назад

    Странный мужик: ему жилье у нас предлагали, отказался

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Я подходил к нему, он сказал, что деньги у него сняли с карты. При этом он был с коляской, она лежала сложенная в стороне.

  • ЮГ

    ЮГ
    1 час назад

    Видел его сегодня под этим балконом. С коляской он был. Да и на фото коляску сложенную видно.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    43 минуты назад

    А за что 13 тыс? 99% "по пьяни" инвалидом стал. Социальный паразит. На деньги трудящихся, кстати. А хозяева квартиры, под чьим балконом он "проживает" не против? Если психиатр.диагноз, и он бомжует, его не должны в специализ.интернат принудительно определить?

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