Бездомный инвалид около полугода живёт на улице в Благовещенске

В Благовещенске под балконом многоэтажки поселился 57-летний мужчина. Живет он там с этого лета. Прохожие, переживая за мужчину, позвонили в редакцию Амур.инфо, чтобы обратить внимание общественности на бездомного инвалида и оказать ему помощь. Но оказалось, что мужчина сам не хочет покидать свое место жительства.

Каждый день для инвалида Сергея Балабина, похож на предыдущий. Вот уже полгода мужчина живёт на улице и его всё устраивает. Встретить его можно под балконом дома № 12 на улице Пионерской. Без ног мужчина живёт почти 10 лет, их он отморозил.

Инвалид родом из Камчатского края. Как оказался в Приамурье, неизвестно. В июле 2016 года мужчина жил в Магдагачинском районе в «Центре социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий». Там за время пребывания пенсионеру восстановили документы и установили, что у мужчины инвалидность 2 группы. Восстанавливать справку медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида мужчина отказался.

В Центре ему выдали пенсию, которую он не получал много лет, и предоставили инвалидную коляску. В учреждении мужчину характеризуют с отрицательной стороны. По словам сотрудников, он часто конфликтовал с соседями, на замечания реагировал агрессивно. Три раза на него писали докладные, в которых зафиксировали нарушения правил внутреннего распорядка – распитие спиртных напитков, курение в помещении, сообщили в минсоцзащите Амурской области.

После он покинул учреждение, и удерживать его не имели права. Мужчина не прожил в центре и года, выбыл по собственному желанию и переехал в Благовещенск. Сейчас у инвалида коляски нет. Специалисты предполагают, что он ее продал или обменял.

В мае 2017 инвалиду предложили пожить в приюте для бездомных «Покров» или «Надежда». Но мужчина предпочёл остаться на улице. Правда, позже на это предложение согласился. Пожив некоторое время в приюте и пройдя лечение, он вновь покинул социальное учреждение и оказался на улице.

Из достоверных источников стало известно, что мужчина психически нездоров. Это заболевание у него уже давно, и его усугубило пьянство. Сегодня инвалида вновь уговорили уехать в приют «Надежда».

Между тем, мужчине начисляют пенсию по инвалидности в размере 13 тысяч рублей. Только неизвестно, получает он эти деньги или нет.