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3октября
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«Жизнь в фотографиях»: в Благовещенске открылась выставка фотохудожника из ЕАО

«Жизнь в фотографиях»: в Благовещенске открылась выставка фотохудожника из ЕАО

«Жизнь в фотографиях» – так назвал свою персональную выставку известный дальневосточный фотохудожник Ефим Вепринский. Экспозиция начала работу в Амурском областном краеведческом музее Благовещенска.

Ефим Вепринский живет и работает в Биробиджане, возглавляет местное фотографическое общество. Творчество Ефима Борисовича высоко оценили во многих городах России и за рубежом: в Китае, Израиле, Германии. Выставку фотохудожник посвятил 80-летию родного города и полувековому юбилею своей творческой деятельности. Свое видение мира он с фотоаппаратом в руках показывает зрителю на протяжении 50 лет.

В экспозиции, развернувшейся в стенах краеведческого музея, почти 80 работ. Здесь есть снимки еще советских времен – когда автор работал в газете «Биробиджанская звезда», есть впечатления от путешествий, портреты, пейзажи, сделанные в разные годы творчества.

«Тут есть разные направления. Если во времена, когда я работал в газете, было больше репортажных фотографий, то здесь уже появились другие направления – даже арт-фотография, например, "Осень". Вообще, принцип один: фотография должна быть хорошей. Какая она: документальная, арт-фотография, графическая, не так важно», – говорит Ефим Вепринский.

Выставка в музее будет работать до 29 октября.

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#Дальний Восток #культура

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