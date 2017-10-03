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Амурские школьники прошли в полуфинал телевизионной детской лиги КВН

Амурские школьники прошли в полуфинал телевизионной детской лиги КВН

Сборная Юниор-лиги КВН Амурской области прошла в полуфинал 2-го сезона телевизионной Детской лиги КВН. Отборочные игры прошли в международном детском центре «Артек». Их покажут по телевидению в этом году.

Руководитель региональной лиги КВН «Амур» Алексей Чайко рассказал, что с прошлого года в Амурской области начало работу официальное представительство Юниор-лиги КВН. Чемпионы всех представительств – их по России 28 – получили приглашения на четвертьфинальные игры Телевизионной детской лиги КВН. Их съемки проходят в центре «Артек». Здесь с 2 по 4 октября проводятся шесть игр, на которых отбирают полуфиналистов.

«На базе чемпиона нашей областной лиги мы собрали сборную, – пояснил Алексей. – И вчера она благополучно прошла в полуфинал. Полуфинальные игры пройдут в декабре 2017 года в Москве».

Амурская сборная состоит из 10 человек. Это участники из четырех команд: «Смейся, Джигурда» (школа № 27), ЛСК (лицей АмГУ), «Компот» (школы № 22 и № 14) и «Девчата» (школы № 1, № 2, № 14).

Кроме того, в полуфинал телевизионной лиги прошла команда «Мистер Ха!» из Усть-Нюкжи Тындинского района. 23 сентября юные квнщики стали победителями VII Международного фестиваля детских команд в Анапе и получили путевку в телевизионный сезон детской лиги КВН, сообщает газета «БАМ». По итогам первого круга игр «Мистер Ха!» также прошел в полуфинал.

Первый сезон Детской лиги раньше транслировался на детском телевизионном канале, но второй будут показывать уже на одном из «взрослых» развлекательных каналов.

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#дети #конкурсы #ТВ

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