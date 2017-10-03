В Зейском районе обрушился неиспользуемый мост

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В воскресенье, 1 октября, в Зейском районе рухнул неиспользуемый мост через реку Уркан. Инцидент произошел, когда сооружение разбирали при помощи гусеничного крана.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурупрадоре, люди и техника не пострадали. Ранее рядом с обрушившимся мостовым переходом, был возведен новый мост, соединивший берега реки Уркан.

«На сегодняшний день заказчиком и подрядчиком принимаются меры по усилению мер безопасности выполнения дальнейших работ при разборке оставшихся конструкций мостового перехода», – отмечают в Амурупрадоре.