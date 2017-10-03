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В Тынде спасли сову со сломанным крылом

В Тынде спасли сову со сломанным крылом
Фото: vk.com/vtynde

В Тынде неравнодушные горожане не дали погибнуть сове. Пернатую хищницу, предположительно, сбил автомобиль, и у птицы оказалось сломано крыло. Сейчас сове ничто не угрожает, в будущем ее рассчитывают выпустить на волю.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» жительница Тынды и волонтер местной зоозащитной группы «Хвостики» Мария, птица попала в поле ее зрения 2 октября. В этот день травмированную хищницу передали друзьям горожанки. Пернатую отвезли в ветеринарную клинику, и специалисты сообщили, что крыло срастется само, но сове нужен покой. Тогда было решено обратиться к жителям Тынды через социальные сети.

«Мы искали передержку, потому что не каждый сможет ухаживать за совой. Это не котенка или собачку покормить. Люди отозвались, птицу забрала к себе девушка, у которой уже был опыт выхаживания голубей и сов, которых она подбирала. Она подошла к вопросу ответственно, связалась с ветеринарными клиниками», – рассказала Мария.

Если крыло благополучно срастется, пернатую хотят выпустить в природу. Если же этого не произойдет, птица останется жить у девушки. Вопрос о том, можно ли выпускать хищницу на волю, должны будут решать специалисты, уточнила Мария.

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#природа #Тында

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