Суд потребовал вернуть гражданину Китая полмиллиона рублей, изъятые на таможне

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В июле 2017 года Чэнь Минбао ехал из Благовещенска в Хэйхэ, и на таможне в его сумке обнаружили около семисот купюр – всего 1 100 000 рублей. В августе в мировом суде китайца признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 16.4 КоАП РФ и назначили штраф в размере 248 000 рублей.

Не согласившись с данным постановлением, защитник Чэнь Минбао подала в Благовещенский городской суд жалобу, поскольку, по ее мнению, в действиях Чэнь Минбао отсутствует вина.

Согласно жалобе, Чэнь Минбао узнал о болезни ребенка и на следующее утро поехал на таможню, чтобы вернуться в Хэйхэ. Но брат не забрал из его сумки свои деньги, которые положил туда на временное хранение, а сам Чэнь Минбао, торопясь домой, не проверил, сколько денег в ней лежит.

Второй вопрос, который рассматривал суде, – об изъятых денежных средствах. Согласно протоколу, у Чэнь Минбао было изъято 496 000 рублей. А по закону, изъятые вещи, не подлежащие конфискации, должны быть возвращены.

Рассмотрев дело, суд решил, что вина в поступке китайского гражданина все-таки есть. Поэтому решение мирового судьи оставил почти без изменений. Только постановил возвратить гражданину КНР Чэнь Минбао 496 000 рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.