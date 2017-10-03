В детсаду, куда ходила заболевшая менингитом девочка, усилили контроль за эпидобстановкой
Детский сад № 35 в Благовещенске, который посещала девочка, заболевшая менингитом, не закрыли на карантин, но там усилили контроль за эпидобстановкой. Как сообщалось ранее, неделю назад в городе от менингита умер ребенок. Малышке в январе должно было исполниться три года. У девочки резко поднялась температура, воспаление развивалось молниеносно. Ребенка спасти не удалось.
Сейчас, по данным минобра региона, всем воспитанникам младшей группы детсада, которые контактировали с больной, назначили химиопрофилактику, то есть антибиотики. Ежедневно детей осматривает врач поликлиники.
Администрация учреждения проверяет, соблюдают ли правила личной гигиены воспитанники и персонал, проветривают и обеззараживают ли воздух в помещениях и другое.
Была ли умершая девочка привита от менингококковой инфекции, пока неизвестно. В министерстве здравоохранения области эту информацию не комментируют. По имеющимся данным, в Благовещенске не хватает вакцины от этого заболевания.
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