СМИ: устроивший стрельбу в Белогорске Гасан Абдулахадов призывал вступать в ИГИЛ
23-летний ефрейтор Гасан Абдулахадов, расстрелявший в Белогорске своих сослуживцев, ранее призывал военных вступать в организацию «Исламское государство» (запрещена на территории России). Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на офицеров, служащих в белогорской части.
По информации собеседника СМИ, который обратился в редакцию, Гасан Абдулахадов неоднократно пропагандировал идеи запрещенной в России организации, призывал других уроженцев Дагестана вступать в ее ряды.
«Где-то за неделю до трагедии его перевели из 165 бригады в эту, потому что там он стал объединять вокруг себя других дагестанцев. Их решили разъединить, а закончилось все равно трагедией», – приводит VSE42.Ru слова своего источника.
Сайт также сообщает, что один из убитых Абдулахадовым, 28-летний офицер Егор Увкин, – уроженец Кемеровской области. Его похоронят на родине 6 октября.
Как сообщало Амур.инфо, трагедия произошла 29 сентября. 23-летний ефрейтор Гасан Абдулахадов в Белогорске расстрелял из автомата нескольких сослуживцев и скрылся. В результате три человека погибли, двое получили ранения. Сам Абдулахадов вскоре был ликвидирован.
Погибших военнослужащих похоронят за счет Министерства обороны России.
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