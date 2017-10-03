Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:09 12

СМИ: устроивший стрельбу в Белогорске Гасан Абдулахадов призывал вступать в ИГИЛ

СМИ: устроивший стрельбу в Белогорске Гасан Абдулахадов призывал вступать в ИГИЛ
Фото: соцсети

23-летний ефрейтор Гасан Абдулахадов, расстрелявший в Белогорске своих сослуживцев, ранее призывал военных вступать в организацию «Исламское государство» (запрещена на территории России). Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на офицеров, служащих в белогорской части.

По информации собеседника СМИ, который обратился в редакцию, Гасан Абдулахадов неоднократно пропагандировал идеи запрещенной в России организации, призывал других уроженцев Дагестана вступать в ее ряды.

«Где-то за неделю до трагедии его перевели из 165 бригады в эту, потому что там он стал объединять вокруг себя других дагестанцев. Их решили разъединить, а закончилось все равно трагедией», – приводит VSE42.Ru слова своего источника.

Сайт также сообщает, что один из убитых Абдулахадовым, 28-летний офицер Егор Увкин, – уроженец Кемеровской области. Его похоронят на родине 6 октября.

Как сообщало Амур.инфо, трагедия произошла 29 сентября. 23-летний ефрейтор Гасан Абдулахадов в Белогорске расстрелял из автомата нескольких сослуживцев и скрылся. В результате три человека погибли, двое получили ранения. Сам Абдулахадов вскоре был ликвидирован.

Погибших военнослужащих похоронят за счет Министерства обороны России.

Просмотров всего: 1718

#Белогорск #военные #происшествия

распечатать

Фотогалерея
Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Полиграф

    Полиграф
    1 час назад

    хотелось бы знать сколько еще сторонников ИГ проходит службу в ВС РФ

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    Ну всё, началось. ИГИЛ , Обама, Трамп, Порошенко, Ким че ын, все виноваты. Бревно в своём глазу не видим, зато соринку в чужом замечаем. Бардак кругом. С себя нужно начинать

  • ну вот

    ну вот
    1 час назад

    начинайте

  • Полиграф

    Полиграф
    1 час назад

    А что в нашей армии Игиловцев просто переводят из части в часть и они там меняют взгляды. странная методика

  • HNIC

    HNIC
    1 час назад

    Надо всегда начинать с офицерского состава, которого порешили за то, что оно отбирало деньги из сейфа ефрейтора

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Армия то место, где дисциплина всегда была, есть и будет на первом месте, иначе не будет самой Армии. Служащий, идущий на конфликт, нарушающий дисциплину, устав, должен получать суровое наказание и в лучшем случае лопату в руки или метлу, а не переводится из части в часть и при этом иметь доступ к оружию. Ошибка отцов командиров привела к ужасной трагедии. Надо ответить.

  • банбан

    банбан
    25 минут назад

    юмористы/бабки походу трес с земелями с остальных

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    23 минуты назад

    Особый отдел в ВС РА уже все, не существует? Или как обычно сейчас, некогда им.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    21 минута назад

    Версия с Игил сильная-еще варианты у психов озвучте!

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    13 минут назад

    а может всё же госдеп, цру гасана завербовало?

  • vertex

    vertex
    8 минут назад

    Сергей Сергеевич

    а может всё же госдеп, цру гасана завербовало?



    Еще Лагин писал об этом в 1938 году в своем советском "Старике Хоттабыче".

    В ней рассказывается о приключениях юного пионера Вольки Костылькова, который обнаружил кувшин с просидевшим в нём три с половиной тысячи лет джинном по имени Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб (он же — старик Хоттабыч). Благодарный своему спасителю, Хоттабыч начинает служить протагонисту, творя всевозможные чудеса, и со временем Волька перевоспитывает Хоттабыча в советского гражданина.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 минута назад

    БаРмалейВерсия с Игил сильная-еще варианты у психов озвучте!


    Да сейчас всякую хрень собирать начнут чтоб очернить покойного и обелить себя.

Показать все (12) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

В Зейском районе обрушился неиспользуемый мост
Происшествия 1

В Новокиевском Увале продавца магазина ударили ножом
Происшествия 5

Погибших в Белогорске от рук Гасана Абдулахадова похоронят за счет Минобороны
Происшествия 10

В Благовещенске от менингита умерла двухлетняя девочка