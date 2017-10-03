СМИ: устроивший стрельбу в Белогорске Гасан Абдулахадов призывал вступать в ИГИЛ

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По информации собеседника СМИ, который обратился в редакцию, Гасан Абдулахадов неоднократно пропагандировал идеи запрещенной в России организации, призывал других уроженцев Дагестана вступать в ее ряды.

«Где-то за неделю до трагедии его перевели из 165 бригады в эту, потому что там он стал объединять вокруг себя других дагестанцев. Их решили разъединить, а закончилось все равно трагедией», – приводит VSE42.Ru слова своего источника.

Сайт также сообщает, что один из убитых Абдулахадовым, 28-летний офицер Егор Увкин, – уроженец Кемеровской области. Его похоронят на родине 6 октября.

Как сообщало Амур.инфо, трагедия произошла 29 сентября. 23-летний ефрейтор Гасан Абдулахадов в Белогорске расстрелял из автомата нескольких сослуживцев и скрылся. В результате три человека погибли, двое получили ранения. Сам Абдулахадов вскоре был ликвидирован.

Погибших военнослужащих похоронят за счет Министерства обороны России.