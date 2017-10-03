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сегодня, 15:33 1

Продолжительность рекламы на региональном телевидении может увеличиться

Продолжительность рекламы на региональном телевидении может увеличиться
Фото: Miridei.ru

Продолжительность рекламы на региональных телеканалах, которая подается с помощью бегущей строки, может быть увеличена. Правительство РФ внесло в Госдуму соответствующий законопроект, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сайт кабинета министров. 28 сентября его уже одобрили на заседании правительства.

Действующий ныне закон «О рекламе» ограничивает ее общую продолжительность. Прерывание телепрограммы рекламой и совмещения рекламы с телепрограммой способом бегущей строки или другим способом ее наложения на кадр на сегодня не может превышать 15 % времени вещания в течение часа.

В поправках предлагается установить дополнительное время для рекламы способом бегущей строки для телеканалов, распространяемых менее чем в половине субъектов России. Это позволит им получать дополнительные доходы за счет увеличения объема рекламы.

Общая продолжительность рекламы может быть увеличена до 20 % времени вещания в течение часа, а в информационных и информационно-развлекательных передачах – до 35 % времени вещания в течение часа.

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#закон #российская власть #ТВ

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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Наконец то, давно уже пора, как ее нам не хватает.

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