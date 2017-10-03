Продолжительность рекламы на региональном телевидении может увеличиться

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Действующий ныне закон «О рекламе» ограничивает ее общую продолжительность. Прерывание телепрограммы рекламой и совмещения рекламы с телепрограммой способом бегущей строки или другим способом ее наложения на кадр на сегодня не может превышать 15 % времени вещания в течение часа.

В поправках предлагается установить дополнительное время для рекламы способом бегущей строки для телеканалов, распространяемых менее чем в половине субъектов России. Это позволит им получать дополнительные доходы за счет увеличения объема рекламы.

Общая продолжительность рекламы может быть увеличена до 20 % времени вещания в течение часа, а в информационных и информационно-развлекательных передачах – до 35 % времени вещания в течение часа.