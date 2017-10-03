Роспотребнадзор: спиннеры не влияют на психику детей

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Спиннеры, которые обрели популярность во всём мире, признаны безвредными для детской психики. Такие выводы сделал Роспотребнадзор по итогам экспертизы игрушки. Тем не менее специалисты предупреждают, что спиннеры все же представляют опасность – из-за мелких деталей.

В ведомстве заявили, что следует периодически проверять эти игрушки на целостность, а маленькие дети должны играть с ними только под присмотром взрослых. И не стоит приобретать вертушки с рук, а при покупке нужно обратить внимание, есть ли у них посторонний резкий химический запах и повышенный шум, пишет РИА Новости.

Внимание на тренажер обратили из-за его агрессивного продвижения в детской и подростковой среде и тревоги родителей. В России участились случаи детского травматизма во время игр с популярным тренажером. «Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия», – сообщали перед началом проверки в ведомстве.

Между тем спиннеры вошли в топ-5 запросов российских покупателей на китайской торговой интернет-площадке AliExpress. С мая по июнь вертушку искали на сайте магазина более 3 миллионов раз. Как отметил РБК, российский рынок стал вторым после США по объему продаж спиннеров.