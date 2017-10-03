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сегодня, 15:35 2

Роспотребнадзор: спиннеры не влияют на психику детей

Роспотребнадзор: спиннеры не влияют на психику детей
Фото: golospravdy.com

Спиннеры, которые обрели популярность во всём мире, признаны безвредными для детской психики. Такие выводы сделал Роспотребнадзор по итогам экспертизы игрушки. Тем не менее специалисты предупреждают, что спиннеры все же представляют опасность – из-за мелких деталей.

В ведомстве заявили, что следует периодически проверять эти игрушки на целостность, а маленькие дети должны играть с ними только под присмотром взрослых. И не стоит приобретать вертушки с рук, а при покупке нужно обратить внимание, есть ли у них посторонний резкий химический запах и повышенный шум, пишет РИА Новости.

Внимание на тренажер обратили из-за его агрессивного продвижения в детской и подростковой среде и тревоги родителей. В России участились случаи детского травматизма во время игр с популярным тренажером. «Учитывая тревогу родительского и преподавательского сообщества, Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия», – сообщали перед началом проверки в ведомстве.

Между тем спиннеры вошли в топ-5 запросов российских покупателей на китайской торговой интернет-площадке AliExpress. С мая по июнь вертушку искали на сайте магазина более 3 миллионов раз. Как отметил РБК, российский рынок стал вторым после США по объему продаж спиннеров.

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#дети #здоровье

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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Да их вообще не существует)))

  • syntrax

    syntrax
    1 час назад

    да какое воздействие на психику? что за бред? это просто веяние моды. как в моем детстве были лизуны, фишки, всякие желеобразные игрушки, соксы и т.д. Лишь бы панику навести.

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