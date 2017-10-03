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сегодня, 15:22 3

В амурском селе предотвратили срыв сроков отопительного сезона

В амурском селе предотвратили срыв сроков отопительного сезона
Фото: okultureno.ru

В селе Тахтамыгда Сковородинского района едва не сорвалось начало отопительного сезона. Благодаря вмешательству прокуратуры тепло в дома сельчан поступило вовремя.

Отопительный сезон в селе должен был начаться 18 сентября. До этой даты в Тахтамыгде проводили реконструкцию участка теплотрассы, и вовремя завершить эти работы не получилось. Старт отопительного сезона оказался под угрозой.

7 сентября прокуратура Сковородинского района направила в суд исковое заявление. Она потребовала обязать администрацию Тахтамыгдинского сельсовета и компанию, занимающуюся реконструкцией, завершить работы. 15 сентября иск удовлетворили, и решение суда было обращено к немедленному исполнению. В итоге отопительный сезон в Тахтамыгде начался в положенные сроки, сообщает прокуратура Амурской области.

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#ЖКХ #закон

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Комментарии
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  • Валерий Петрович

    Валерий Петрович
    1 час назад

    Подобные новости невероятно интересны. С одной стороны это позитив. В домах тепло. А с другой. Почему тепло должно обеспечивать прокуратура. Если не удалось завершить ремонт в положенный срок. Значит повлияли очень веские причины. Иначе как. Значит тепла так сказать во время не будет. Объективно. Старались. Бывает. Ворс- махор. Но .... . непредвиденные обстоятельства отступили т.к. было предписание прокуратуры.

    Странно все это. Если не сказать иначе. Если не сделали все что смогли, значит и не собирались стараться для своих односельчан, халатно отнеслись, если не сказать больше. Не знаю ситуацию. Значит что, по логике. Не те люди и не тем занимаются. Зарплату ведь получают и работой обеспечены. Непонятная новость, но это на первый взгляд.

  • Валерий Петрович

    Валерий Петрович
    1 час назад

    предотвращен срыв начала отопления. Это прям как теракт предотвращен. И организаторы "теракта" целы. И новость позитивная.

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    Про ворс-махор сильно...

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