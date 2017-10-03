В амурском селе предотвратили срыв сроков отопительного сезона

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В селе Тахтамыгда Сковородинского района едва не сорвалось начало отопительного сезона. Благодаря вмешательству прокуратуры тепло в дома сельчан поступило вовремя.

Отопительный сезон в селе должен был начаться 18 сентября. До этой даты в Тахтамыгде проводили реконструкцию участка теплотрассы, и вовремя завершить эти работы не получилось. Старт отопительного сезона оказался под угрозой.

7 сентября прокуратура Сковородинского района направила в суд исковое заявление. Она потребовала обязать администрацию Тахтамыгдинского сельсовета и компанию, занимающуюся реконструкцией, завершить работы. 15 сентября иск удовлетворили, и решение суда было обращено к немедленному исполнению. В итоге отопительный сезон в Тахтамыгде начался в положенные сроки, сообщает прокуратура Амурской области.