В благовещенской студии «Балагур» откроется выставка «черно-белых снов»

В субботу, 7 октября, в арт-студии «Балагур», расположенной по адресу: улица Ленина, 60, откроется выставка художницы Надежды Тюкавкиной «Черно-белые сны». Все представленные реалистические работы художника-портретиста выполнены в черно-белом цвете.

Торжественное открытие намечено на 16 часов. Вход свободный.

«Считаю тему эротики запретной, но тем она и интереснее, – объяснила художница общий замысел экспозиции. – Я решила дать всем картинам общее название "Черно-белые сны", потому как в этом названии наиболее точно отражена вся суть моих работ. Картины исполнены в черно-белом цвете – а ведь именно в нем наилучшим образом видна разница оттенков, контрастов, где нет разноцветных отвлекающих пятен, все лаконично и сдержанно. "Сны" зачастую отображают наши мысли, тайные желания и фантазии, именно сны ассоциируются с ночным временем, когда мы не стесняемся думать или говорить о том, о чем порой стесняемся при свете дня. И именно наши сны могут стать явью».