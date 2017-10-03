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сегодня, 14:14 1

В Новокиевском Увале продавца магазина ударили ножом

В Новокиевском Увале продавца магазина ударили ножом
Фото: dpchas.com.ua

Продавец магазина в селе Новокиевский Увал получил ножевое ранение. В торговую точку зашел человек, который скрывал лицо, натянув шапку на глаза. Он ударил продавца ножом, после чего сразу скрылся.

Раненого доставили в медицинского учреждение, где о происшедшем сообщили в дежурную часть отдела полиции. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель 1987 года рождения. Мужчину задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает пресс-служба областного управления МВД. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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#криминал #происшествия

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