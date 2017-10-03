Благовещенский лесхоз выкопал 30 сосен на чужой территории (видео)

Владелец земельного участка в Благовещенске застал на нем людей, которые воровали хвойные деревья. Ими оказались сотрудники лесхоза. При попытке собственника выяснить, на каком основании они выкапывают деревья, мужчины начали нецензурно выражаться. Происходящее владелец участка запечатлел на видеокамеру.

Около 30 молодых сосен выкопали в районе 7-го километра аэропортовской трассы. Об этом редакции Амур.инфо рассказал владелец земельного участка. Люди в форменных куртках с надписью «Благовещенский лесхоз» грузили выкопанные деревья в автомобиль без разрешения собственника.

«Сосны посадил не я. Они выросли сами. Но всё, что растёт на земельном участке, является моей собственностью. Я каждый год эти сосны частично выкапываю и пересаживаю в другие места», – рассказа владелец участка Борис Белобородов.

Земля в собственности у жителя Благовещенского района находится с 2008 года. Возраст сосен порядка 3-4 лет, высота – около 1 метра. Их стоимость владелец участка оценил в 30 тысяч рублей и предложил начальнику Благовещенского лесхоза заплатить за его имущество, но тот отказался, сославшись на недостаток финансирования.

«Я даже готов был отдать эти сосны безвозмездно, только давайте всё оформим документально. Однако оформить выкопанные сосны руководитель отказался. Также признал невозможность принесения извинений самими работниками лично владельцу участка. Я подозреваю, что здесь финансовая сторона вопроса. Это предприятие финансируется из бюджета Амурской области. Вместо того чтобы реально высаживать саженцы, они ездят и выкапывают с чужих участков. Неизвестно, куда идут деньги», – отмечает Борис Белобородов.

Со слов Бориса Леонидовича, в телефонном разговоре с ним руководитель Благовещенского лесхоза подтвердил факт заготовки сосен для озеленения Благовещенска.

Корреспонденту Амур.инфо руководитель Благовещенского лесхоза Александр Урманов сказал следующее: «Он эти сосны не высаживал. И ими не распоряжается. Они произросли там самосевом. Рядом с этой территорией есть и наши посадки. Поэтому бывает, что семечко попадает на чужую территорию, и она начинает расти. Где эти деревья не должны расти, мы их выкапываем, пересаживаем и создаём благоприятные для них условия. А уже далее озеленяем город».

Борис Белобородов пояснил: всё, что находится на его территории, – его собственность и соснами вправе распоряжаться только он. Для разрешения конфликта владелец даже обратился в полицию.

На момент выхода материала ИА «Амур.инфо» стало известно, что стороны урегулировали конфликт. Как – неизвестно. Тем не менее для прояснения ситуации редакция направила запрос в областное министерство лесного хозяйства.