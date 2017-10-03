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сегодня, 14:13 16

Благовещенский лесхоз выкопал 30 сосен на чужой территории (видео)

Благовещенский лесхоз выкопал 30 сосен на чужой территории (видео)

Владелец земельного участка в Благовещенске застал на нем людей, которые воровали хвойные деревья. Ими оказались сотрудники лесхоза. При попытке собственника выяснить, на каком основании они выкапывают деревья, мужчины начали нецензурно выражаться. Происходящее владелец участка запечатлел на видеокамеру.

Около 30 молодых сосен выкопали в районе 7-го километра аэропортовской трассы. Об этом редакции Амур.инфо рассказал владелец земельного участка. Люди в форменных куртках с надписью «Благовещенский лесхоз» грузили выкопанные деревья в автомобиль без разрешения собственника.

«Сосны посадил не я. Они выросли сами. Но всё, что растёт на земельном участке, является моей собственностью. Я каждый год эти сосны частично выкапываю и пересаживаю в другие места», – рассказа владелец участка Борис Белобородов.

Земля в собственности у жителя Благовещенского района находится с 2008 года. Возраст сосен порядка 3-4 лет, высота – около 1 метра. Их стоимость владелец участка оценил в 30 тысяч рублей и предложил начальнику Благовещенского лесхоза заплатить за его имущество, но тот отказался, сославшись на недостаток финансирования.

«Я даже готов был отдать эти сосны безвозмездно, только давайте всё оформим документально. Однако оформить выкопанные сосны руководитель отказался. Также признал невозможность принесения извинений самими работниками лично владельцу участка. Я подозреваю, что здесь финансовая сторона вопроса. Это предприятие финансируется из бюджета Амурской области. Вместо того чтобы реально высаживать саженцы, они ездят и выкапывают с чужих участков. Неизвестно, куда идут деньги», – отмечает Борис Белобородов.

Со слов Бориса Леонидовича, в телефонном разговоре с ним руководитель Благовещенского лесхоза подтвердил факт заготовки сосен для озеленения Благовещенска.

Корреспонденту Амур.инфо руководитель Благовещенского лесхоза Александр Урманов сказал следующее: «Он эти сосны не высаживал. И ими не распоряжается. Они произросли там самосевом. Рядом с этой территорией есть и наши посадки. Поэтому бывает, что семечко попадает на чужую территорию, и она начинает расти. Где эти деревья не должны расти, мы их выкапываем, пересаживаем и создаём благоприятные для них условия. А уже далее озеленяем город».

Борис Белобородов пояснил: всё, что находится на его территории, – его собственность и соснами вправе распоряжаться только он. Для разрешения конфликта владелец даже обратился в полицию.

На момент выхода материала ИА «Амур.инфо» стало известно, что стороны урегулировали конфликт. Как – неизвестно. Тем не менее для прояснения ситуации редакция направила запрос в областное министерство лесного хозяйства.

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#закон #природа

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Комментарии
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  • Fedia

    Fedia
    3 часа назад

    Растрелять!!!!

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Караул!!! Грабют!!!

    А вопрос, действительно интересный, куда идут выделяемые деньги?

  • Tina22

    Tina22
    3 часа назад

    Тырят сосны- беспредел!

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Год экологии.

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    так Борис или Дмитрий Белобородов? в тексте 2 имени. Если Борис, то думаю он найдет административные решения на таких чудо-озеленителей.

  • ETOYA

    ETOYA
    3 часа назад

    (Рядом с этой территорией есть и наши посадки. Поэтому бывает, что семечко попадает на чужую территорию, и она начинает расти. Где эти деревья не должны расти, мы их выкапываем, пересаживаем и создаём благоприятные для них условия.)

    Получается, что если у меня во дворе вырастет сосна самосевом, то они зайдут во двор и выкопают её, чтобы создать более благоприятные условия?!

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    ETOYA

    (Рядом с этой территорией есть и наши посадки. Поэтому бывает, что семечко попадает на чужую территорию, и она начинает расти. Где эти деревья не должны расти, мы их выкапываем, пересаживаем и создаём благоприятные для них условия.) Получается, что если у меня во дворе вырастет сосна самосевом, то они зайдут во двор и выкопают её, чтобы создать более благоприятные условия?!



    Как зайдут ко мне на частную территорию, так носом в землицу и положу их фэйсы, сделаю им благоприятные условия и отличную грязевую маску.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 часа назад

    Зачем КФХ сосны на поле? Сам же говорит, что каждый год их выкапывает. А тут для города пожалел. А вот земля-то явно не по назначению используется - травой поросли сельхозугодья.

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    3 часа назад

    какой то беспредел кругом

    к выборам штоле

  • ANTANTA

    ANTANTA
    2 часа назад

    » Мартовская Зима , сегодня, 14:58

    Зачем КФХ сосны на поле? Сам же говорит, что каждый год их выкапывает. А тут для города пожалел. А вот земля-то явно не по назначению используется - травой поросли сельхозугодья.

    --Я посмотрел на вашу реакцию если бы на ваше участке начались какие нибудь телодвижение вашего соседа ,что бы ему культурно заявили. А здесь явно хищение с частного участка и еще лживо отмазываются в грубой форме ,будь я на его мести они бы с места не сдвинулись. И до каких пор у нас будет предвзятое отношение к частной собственности,если в государственный карман залез то сразу его под суд , а если в частный то понять и простить.

  • Sapsanische

    Sapsanische
    2 часа назад

    очередное дно пройдено

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Да все просто, начальник приказал работяге, или за ворота и безработным останешься.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    ANTANTA

    Мартовская Зима    » Мартовская Зима , сегодня, 14:58

    Зачем КФХ сосны на поле? Сам же говорит, что каждый год их выкапывает. А тут для города пожалел. А вот земля-то явно не по назначению используется - травой поросли сельхозугодья.

    --Я посмотрел на вашу реакцию если бы на ваше участке начались какие нибудь телодвижение вашего соседа ,что бы ему культурно заявили. А здесь явно хищение с частного участка и еще лживо отмазываются в грубой форме ,будь я на его мести они бы с места не сдвинулись. И до каких пор у нас будет предвзятое отношение к частной собственности,если в государственный карман залез то сразу его под суд , а если в частный то понять и простить.


    Так пиариться точно не стала бы. Есть более цивилизованные и более нецивилизованные методы.

  • dronns

    dronns
    1 час назад

    Так вот вчера же Власти их садили! наверное Ваши!

  • ANTANTA

    ANTANTA
    57 минут назад

    » Мартовская Зима , сегодня, 16:12

    ANTANTA

    Мартовская Зима

    » Мартовская Зима , сегодня, 14:58

    Зачем КФХ сосны на поле? Сам же говорит, что каждый год их выкапывает. А тут для города пожалел. А вот земля-то явно не по назначению используется - травой поросли сельхозугодья.

    --Я посмотрел на вашу реакцию если бы на ваше участке начались какие нибудь телодвижение вашего соседа ,что бы ему культурно заявили. А здесь явно хищение с частного участка и еще лживо отмазываются в грубой форме ,будь я на его мести они бы с места не сдвинулись. И до каких пор у нас будет предвзятое отношение к частной собственности,если в государственный карман залез то сразу его под суд , а если в частный то понять и простить.



    Так пиариться точно не стала бы. Есть более цивилизованные и более нецивилизованные методы.

    Если бы я был значимой фигурой в Благовещенске или в амурской области то можно было писать про пиар ,вы еще рас вчитайтесь в текст если у вас мозгов хватит о чем я писал.

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    49 минут назад

    ...а вы собственник тех десятков гектаров земельки на которых пытаются создать котеджный поселок?

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