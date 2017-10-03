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сегодня, 13:56 0

Спектакль без слов покажут амурским зрителям юные актеры

Спектакль без слов покажут амурским зрителям юные актеры
Фото: vk.com

Юные артисты Благовещенска покажут зрителям сказку-притчу «Девушка-павлин». Спектакль покажут 8 октября, в 16:00 в Городском доме культуры. За всё время действа актеры не произносят практически ни одного слова.

Театральная студия «Этюд» покажет постановку по мотивам одноименной народной китайской сказки в честь своего семилетия. Спектакль был поставлен специально для гостей VIII Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» в июне 2017 года.

В постановке задействованы почти все участники коллектива. На сцену выйдут 25 юных актеров, самой младшей из которых семь лет, а самому старшему – семнадцать.

За основу пьесы взята китайская народная сказка «Девушка-павлин», которая была доработана и переложена для сцены. Все эмоции, переживания, взросление героев юные артисты передают невербально. Лишь в конце пьесы звучит единственная фраза на китайском языке. Однако это не пантомима, настаивает режиссёр и художественный руководитель коллектива Екатерина Набока, а этюд без слов.

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#дети #культура

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