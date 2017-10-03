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Погибших в Белогорске от рук Гасана Абдулахадова похоронят за счет Минобороны

Погибших в Белогорске от рук Гасана Абдулахадова похоронят за счет Минобороны

Погибшие на полигоне в Белогорске военнослужащие будут погребены за счет средств Министерства обороны России. Об этом «РИА Новости» рассказал представитель пресс-службы Восточного военного округа.

Как сообщало Амур.инфо, трагедия произошла 29 сентября. 23-летний ефрейтор Гасан Абдулахадов расстрелял из автомата нескольких сослуживцев и скрылся. В результате три человека погибли, двое получили ранения. Сам Абдулахадов вскоре был ликвидирован.

Погибшие – 28-летний офицер Егор Увкин, военнослужащие 1997 года рождения Матвей Берников и Андрей Озеров. «РИА Новости» пишет, что Андрей Озеров прибыл в Белогорск служить из города Братска. Семья Озеровых, не зная, что в подобных ситуациях погребение (как и транспортировку тела к месту похорон) осуществляют за счет Минобороны, начала собирать деньги на похороны.

Просмотров всего: 1734

#Белогорск #военные #происшествия

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Сами призывали - сами хороните. Все по закону.

  • Леонидова

    Леонидова
    4 часа назад

    А деньги на дорогу собирают сосолуживцы....Где миноборона?

  • Лена1967

    Лена1967
    4 часа назад

    Опять сплетни

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Там выплаты от Мо по страховке семьям положены в случае гибели...

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    2 часа назад

    Так пусть МО нормально людям объяснит, что делать в данной ситуации, ато люди в отчаянии не знают что делать

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