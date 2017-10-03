Погибших в Белогорске от рук Гасана Абдулахадова похоронят за счет Минобороны

Как сообщало Амур.инфо, трагедия произошла 29 сентября. 23-летний ефрейтор Гасан Абдулахадов расстрелял из автомата нескольких сослуживцев и скрылся. В результате три человека погибли, двое получили ранения. Сам Абдулахадов вскоре был ликвидирован.

Погибшие – 28-летний офицер Егор Увкин, военнослужащие 1997 года рождения Матвей Берников и Андрей Озеров. «РИА Новости» пишет, что Андрей Озеров прибыл в Белогорск служить из города Братска. Семья Озеровых, не зная, что в подобных ситуациях погребение (как и транспортировку тела к месту похорон) осуществляют за счет Минобороны, начала собирать деньги на похороны.