Температура воздуха в Амурской области неуклонно снижается: прогноз погоды на 4 октября

Фото: voice-art.ru

4 октября, в среду, ночью и днем в Амурской области преимущественно без осадков. Днем местами по северу возможны слабые и умеренные дожди.

Ночью ветер подует с северо-запада, его скорость составит до 5 метров в секунду, местами – до 11 метров в секунду. Ночные температуры – 2...7, местами по крайним северным районам – 5...10 градусов ниже нуля.

Днем скорость северо-западного ветра составит 2-7 метров в секунду, с порывами до 14 метров. Уличные термометры покажут 6...11 градусов выше нуля, местами на севере ожидается около нуля.

В Благовещенске ночью и днем будет ясно. Северо-западный ветер подует с силой до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит 1...3 градуса ниже нуля, днем – 10...12 со знаком плюс.