Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:13 0

В Благовещенске пройдет межрегиональный турнир по конному спорту

В Благовещенске пройдет межрегиональный турнир по конному спорту

В Благовещенске пройдет открытый турнир Амурской области и Благовещенска по конному спорту. Межрегиональные соревнования по конному двоеборью состоятся 7–8 октября на территории клуба «Аллюр».

На соревнования соберутся спортсмены-конники и конезаводчики Амурской области, Хабаровского и Приморского краев. Главный судья всероссийской категории приглашен из Москвы.

В субботу, 7 октября, в 10 часов начнется выездка. В воскресенье, 8 октября, в 13 часов – конкур. Вход на соревнования свободный. Все желающие смогут прокатиться на лошадях и пони.

Перед соревнованиями пройдут учебно-тренировочные сборы с мастер-классами и семинарами от ведущих специалистов по выездке, конкуру и курс-дизайну.

Турнир внесен в единый календарный план официальных соревнований областного министерства спорта и являются квалификационными, то есть дают возможность спортсменам получить спортивный разряд. Судейский состав также сможет повысить свою квалификацию, прослушав семинар и пройдя практику.

Просмотров всего: 159

#животные #спорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 5

Житель Свободного получил условный срок за кражу кроликов и бeнзoпилы
Спорт 2

ФК «Белогорск» стал шестикратным чемпионом Амурской области по футболу
Общество 50

Бывший хозяин кота-экстрасенса будет судиться с Иваном Ургантом
Спорт

Амурчане завоевали первое общекомандное место на турнире по рукопашному бою в ЕАО