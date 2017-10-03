В Благовещенске пройдет межрегиональный турнир по конному спорту

В Благовещенске пройдет открытый турнир Амурской области и Благовещенска по конному спорту. Межрегиональные соревнования по конному двоеборью состоятся 7–8 октября на территории клуба «Аллюр».

На соревнования соберутся спортсмены-конники и конезаводчики Амурской области, Хабаровского и Приморского краев. Главный судья всероссийской категории приглашен из Москвы.

В субботу, 7 октября, в 10 часов начнется выездка. В воскресенье, 8 октября, в 13 часов – конкур. Вход на соревнования свободный. Все желающие смогут прокатиться на лошадях и пони.

Перед соревнованиями пройдут учебно-тренировочные сборы с мастер-классами и семинарами от ведущих специалистов по выездке, конкуру и курс-дизайну.

Турнир внесен в единый календарный план официальных соревнований областного министерства спорта и являются квалификационными, то есть дают возможность спортсменам получить спортивный разряд. Судейский состав также сможет повысить свою квалификацию, прослушав семинар и пройдя практику.