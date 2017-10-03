В Благовещенске от менингита умерла двухлетняя девочка

Фото: ua.today

В благовещенских группах в WhatsApp горожане рассказывают о смерти двухлетнего ребенка. Девочка, по их словам, умерла от менингита. Случилось это на прошлой неделе.

В распространяемом сообщении говорится, что ребенок был привит и не болел. В понедельник, 25 сентября, у девочки резко поднялась температура под 40 градусов, а на следующий день она умерла.

Официально эту ситуацию Амур.инфо пока не прокомментировали. Чтобы получить подтверждение, журналисты направили запрос в амурский минздрав.

В областной инфекционной больнице официального комментария также не дали. Но, по информации источника, в лечебном учреждении на прошлой неделе действительно от менингита умер ребенок.

Подробности случившегося уточняются.