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сегодня, 12:51 11

В Благовещенске от менингита умерла двухлетняя девочка

В Благовещенске от менингита умерла двухлетняя девочка
Фото: ua.today

В благовещенских группах в WhatsApp горожане рассказывают о смерти двухлетнего ребенка. Девочка, по их словам, умерла от менингита. Случилось это на прошлой неделе.

В распространяемом сообщении говорится, что ребенок был привит и не болел. В понедельник, 25 сентября, у девочки резко поднялась температура под 40 градусов, а на следующий день она умерла.

Официально эту ситуацию Амур.инфо пока не прокомментировали. Чтобы получить подтверждение, журналисты направили запрос в амурский минздрав.

В областной инфекционной больнице официального комментария также не дали. Но, по информации источника, в лечебном учреждении на прошлой неделе действительно от менингита умер ребенок.

Подробности случившегося уточняются.

Просмотров всего: 4681

#дети #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    3 часа назад

    Вот и весь разговор: - Был привит ребёнок. И не прививка ли часом вызвала эти осложнения?

    Соболезнования родителям...

  • S kak $

    S kak $
    3 часа назад

    Ватсапные сплетни :/

  • Narniya

    Narniya
    3 часа назад

    А я своему ребенку не могу поставить эту прививку, так как педиатор говорит, что менингоковой вакцины в городе нет...

  • Клим Самгин

    Клим Самгин
    3 часа назад

    В былые времена о таком событии сообщили бы в тот же день, раздули бы произошедшее до небес. Сейчас амуринфо не торопится с такими известиями, дают время замаскироваться.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Клим Самгин

    В былые времена о таком событии сообщили бы в тот же день, раздули бы произошедшее до небес. Сейчас амуринфо не торопится с такими известиями, дают время замаскироваться.



    Кому? О_О



  • Клим Самгин

    Клим Самгин
    2 часа назад

    Ну кому? Кто сейчас рулит здравоохранением? Лысенко, лезет в каждую дырку, а у неё всё должно быть хорошо. Раньше она организовывала грязь и возню, сейчас должна быть тишь и благодать, ведь устранён главный источник всех бед и невзгод. Про 2-х убитых детей тоже сообщили через 8 дней.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Кто вам не разрешает сообщать день в день?

    И какая вам маржа от того, что будете освещать в СМИ каждую смерть?

    Причём раньше, чем будут сделаны исследования, расследования и оргвыводы?

    Мне кажется, подобная информация должна быть узкоспециализирована до тех пор, пока её значение не касается широких масс населения.

  • Толстопуз

    Толстопуз
    2 часа назад

    Если бы подобный сюжет произошел пару месяцев назад, в бытность прежнего главного здравоохранителя, сдаётся мне, гражданин Самгин здесь бы не изобличал "убийц в халатах"

  • Клим Самгин

    Клим Самгин
    1 час назад

    Вот я и пишу, что пару месяцев назад на амуринфо обсуждалось даже такое незначительное событие, как падение двери в поликлинике, а сейчас даже о смерти детей не торопятся сообщать. Похоже на то, что амуринфо занималось травлей конкретного человека под руководством общеизвестных людей. Толстопуз, вы не согласны с этим?

  • Баловник

    Баловник
    21 минута назад

    Да нах... это вообще кому-то знать!!!!!!!!!!!!!

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