Мать-одиночку из поселка Орлиный хотят уволить за жалобу на поборы в школе

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница поселка Орлиный Свободненского района. Женщина пожаловалась на поборы в школе, где учится ее ребенок. Мать-одиночка, у которой нет возможности сдавать деньги, рассказала, что после отказа платить ее ребенка начали угнетать, а ей пригрозили увольнением за то, что общается с журналистами – женщина работает уборщицей в этой же школе.

В небольшом поселке Орлиный всего одна школа и один первый класс, в котором обучаются 13 детей. Среди них и ребенок амурчанки, обратившейся в СМИ. Женщина одна воспитывает дочь, работает уборщицей. Зарплата у матери-одиночки невелика, и позволить себе сдавать деньги на «нужды класса» она не может.

Со слов женщины, в этом году дочь пошла в первый класс. Перед началом учебного процесса учительница выдала родителям список канцелярских товаров, которые необходимо купить, а также попросила сдать деньги на учебники. Но на этом перечень не закончился.

«У нас еще две женщины возмущаются. Остальные родители более состоятельные в финансовом плане, и они могут позволить себе сдавать деньги. А других не слушают. Я отказываюсь сдавать. Я своего ребенка полностью собрала в школу, я отдала деньги за учебники, это 1 300 рублей. Плюс на канцелярию потратила – учительница целый список составила, я все купила по этому списку, потратила 4 тысячи рублей. Сейчас опять – сдай на то, сдай на это», – высказалась амурчанка.

В списке нужд, на которые необходимо сдать деньги – 300 рублей на ремонт класса, 100 рублей на поздравление детей с днем рождения, 150 рублей на приобретение канцелярии в класс, 200 рублей на поздравление детей с 8 Марта и 23 Февраля. Также деньги нужны на подарок учителю на день рождения.

«Я предложила просто цветы подарить, на что мне родители сказали: учитель уже выбрала себе подарок. А на ремонт класса, мол, уже четыре года не собирали. А мы пошли в первый класс, и почему сразу должны сдавать на ремонт? Мы не учились ведь до этого здесь. Плюс на бумагу просят, а тем, кто не сдаст, говорят, что не будут отсветки делать. Говорят, школе не выделяется ничего. На все мои возмущения мне говорят – ради меня одной ничего менять не собираются. А учитель мне сказала прямо в грубой форме, что с ней не надо ругаться. Инициатива по сбору средств идет от учителя, а родительский комитет поддерживает. Нам давали расписки, что с нас деньги собирают, что мы согласны эту сумму платить, но я не стала подписываться», – рассказала жительница Орлиного.

После этого, по словам женщины, началось давление на нее и ее ребенка – учитель перестала уделять внимание маленькой ученице, пересадила ее с первой парты на третью.

«У меня ребенок сидел на первой парте, она у меня маленькая, а учительница посадила ее на третью парту на второй ряд, но впереди сидит крупная девочка, и мой ребенок ничего не видит. Плюс дочка сидит с мальчиком за одной партой – мальчик левша, моя дочка правша, она сидит с левой стороны, а мальчик с правой, и, конечно, им неудобно. Учительнице мама мальчика сказала об этом, прошел месяц, и ничего не изменилось. Мой ребенок жалуется, что девочки, которые лучше читают, они прочтут быстрее, и учитель говорит – переворачиваем страницу. А другие дети не дочитали. Но учитель говорит – кто не успел, извините. И так во всем идет моральное давление», – поделилась амурчанка.

Тем временем директор школы опроверг слова женщины, пояснив, что принуждать сдавать деньги никто не может. Все делается по желанию родителей. «Сборов никаких нет со стороны администрации школы, мы находимся под контролем у областного министерства образования и науки. Учебная литература выдается бесплатно. Существуют родительские комитеты в каждом классе, по поводу средств решение выносят родители. У них есть протоколы собраний. Учителя никаких средств не собирают. Просто родители решают, что, допустим, нужно собрать сумму на подарки детям. Со стороны школы мы средства не собираем. Что касается ремонта, то он произведен. На текущий ремонт из районного бюджета были выделены в этом году 50 тысяч рублей. Мы закупили материалы, обновили напольные покрытия и в коридорах, и в классах, где похуже состояние полов было. Если родители сами хотели что-то отремонтировать дополнительно, то могли организовать сбор средств. Если родители не хотят платить, их никто не заставит», – сказал директор школы поселка Орлиный Игорь Лапин.

Но после беседы журналиста с директором школы стало известно, что мать-одиночку, которая пожаловалась на поборы, собираются уволить. Об этом рассказала сама женщина. Ее вызвали в кабинет и сообщили о том, что работать в школе она больше не будет.

За комментарием корреспондент Амур.инфо обратился в министерство образования региона. Там обещали узнать всю информацию и прояснить ситуацию позже. Что касается непосредственно сбора средств, то в минобре пояснили, что в соответствии федеральным законодательством общее образование в России является бесплатным. Все необходимые средства обучения, которыми должна быть укомплектована школа, приобретаются за счет выделяемых ей на эти цели бюджетных средств.