При пожаре в Благовещенске погибла женщина и пострадал мужчина

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В понедельник, 2 октября, в Благовещенске произошел пожар, приведший к трагедии. Во время него погибла пожилая женщина, кроме того, пострадал мужчина в возрасте.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, пожар произошел по адресу: переулок Амурский, 1. Горела одна из квартир в 4-квартирном одноэтажном деревянном жилом доме. Сообщение о происшествии поступило около 8 часов утра.

Погибшая – 1951 года рождения. Тело женщины было отправлено на судмедэкспертизу. Пострадавший мужчина – 1955 года рождения, его доставили в больницу.

Предварительной причиной трагедии называют неосторожное обращение с огнем при курении.