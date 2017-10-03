В Благовещенске будут судить водителя, по вине которого погибла пассажирка

Прокуратура направила в Благовещенский городской суд уголовное дело в отношении жителя областной столицы. Мужчина обвиняется в совершении ДТП, в котором погибла его пассажирка.

Как сообщало Амур.инфо, происшествие случилось 9 мая на аэропортовской трассе. Автомобиль Nissan Murano, в котором находились трое, слетел с проезжей части и врезался в дерево. В результате аварии мужчина-водитель и женщина-пассажир получили травмы, их увезли в областную больницу. Еще одна женщина-пассажир, сидевшая на переднем сиденье, погибла.

Было возбуждено уголовное дело, в случившемся обвинили водителя Murano. Прокуратура Амурской области сообщает, что обвиняемый – житель Благовещенска 1992 года рождения. На момент аварии у него не было водительских прав – мужчина их не получал.

Люди катались на автомобиле по Благовещенску и Благовещенскому району. Двигаясь по трассе Благовещенск – Бибиково, водитель превысил максимально разрешенную на данном участке дороги скорость, что и привело к аварии.

Рулевому грозит до пяти лет лишения свободы.