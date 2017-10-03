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сегодня, 11:44 5

В одном из домов Благовещенска подростки заплевали кнопки лифта

В одном из домов Благовещенска подростки заплевали кнопки лифта

В Благовещенске несколько подростков целенаправленно заплевали кнопки в кабине лифта жилого дома по адресу: Игнатьевское шоссе, 14/13. Хулиганство попало в объектив камеры наблюдения, которую установили жильцы.

Как сообщила жительница дома, видео разместили в чате мессенджера, который объединяет жильцов. Они же установили в лифте камеру наблюдения и имеют доступ к видеоматериалам.

Происшествие случилось в понедельник, 2 октября, в 20:31. Трое подростков находились в кабине лифта и по очереди плевали на кнопки.

Жительница пояснила, что ей эти подростки незнакомы, вероятно, они здесь не живут. И уточнила, что у дома территория закрытая, попасть внутрь нельзя. Поэтому нарушители могли либо через забор перелезть, либо прийти к кому-то в гости.

В полиции Благовещенска сообщили, что заявление от жильцов на хулиганские действия подростков не поступало. Редакция передала видео в полицию, по факту будет проведена проверка. В случае, если нарушителям не исполнилось 16 лет, административную ответственность будут нести родители малолетних хулиганов.

Просмотров всего: 599

#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Ага!_Щщас!

    Ага!_Щщас!
    46 минут назад

    Новость, достойная Вашего портала! Так держать!

  • БаРмалей

    БаРмалей
    35 минут назад

    Ловить и пороть пороть пока дурь не выйдет!

  • Геральт

    Геральт
    28 минут назад

    новость года

  • sabotazh

    sabotazh
    10 минут назад

    Зачем лица замазали?

  • Кайзер

    Кайзер
    6 минут назад

    Больше писать не о чем??? Или как???

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