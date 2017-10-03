Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:25 1

В дома жителей Малиновки пришло тепло

В дома жителей Малиновки пришло тепло

В селе Малиновка Бурейского района дали отопление. На котельной 2 октября заменили поврежденную трубу. Как сообщили в министерстве ЖКХ Амурской области, 3 октября тепло поступило во все дома села.

Как сообщало Амур.инфо, сельчане пожаловались на холодные батареи в домах. Несмотря на непогоду и понижение температур, отопление в селе так и не дали. Причина – в местной котельной, арендуемой у муниципалитета частным лицом, у которой еще в мае отвалилась труба. До сих пор поломка не была устранена.

Накануне проблему решили: на котельной установили новую трубу, купленную на средства муниципалитета.

Просмотров всего: 86

#ЖКХ

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

В военном городке Возжаевки устраняют крупный порыв трубопровода
Общество 1

Благовещенск оказался на 18-м месте в рейтинге убитых дорог
Общество 20

Из-за неполадок на котельной в домах жителей села Малиновка до сих пор нет тепла
Общество 12

Жильцы двух благовещенских многоэтажек почти неделю сидят без отопления и горячей воды