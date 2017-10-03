В дома жителей Малиновки пришло тепло

В селе Малиновка Бурейского района дали отопление. На котельной 2 октября заменили поврежденную трубу. Как сообщили в министерстве ЖКХ Амурской области, 3 октября тепло поступило во все дома села.

Как сообщало Амур.инфо, сельчане пожаловались на холодные батареи в домах. Несмотря на непогоду и понижение температур, отопление в селе так и не дали. Причина – в местной котельной, арендуемой у муниципалитета частным лицом, у которой еще в мае отвалилась труба. До сих пор поломка не была устранена.

Накануне проблему решили: на котельной установили новую трубу, купленную на средства муниципалитета.