Нужный для ремонта уровень воды на Нижне-Бурейской ГЭС может быть достигнут 5-6 октября

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Специалисты дали новый прогноз относительно сроков начала ремонта на Нижне-Бурейской ГЭС. Предполагается, что уровень воды в 127 метров в верхнем бьефе станции будет достигнут 5-6 октября.

По состоянию на утро 3 октября продолжаются сбросы воды из верхнего бьефа в нижний, объемы сбросов составляют 2 816 кубометров в секунду. Это ниже объемов, безопасных для населенных пунктов ниже по течению, говорится в сводке Амурского центра ГЗ и ПБ.

Как сообщало Амур.инфо, уровень воды в 127 метров в верхнем бьефе Нижне-Бурейской ГЭС необходим для безопасной установки секций ремонтного затвора и последующих ремонтных работ. 24 августа на станции произошла авария: вышел из строя затвор № 1 – один из пяти затворов, участвующих в спусках воды. Вода прямым потоком через водосброс начала поступать в нижний бьеф из верхнего, возникла нештатная ситуация. В нижнем бьефе произошел небольшой подъем воды.

Ранее сроки начала ремонта на станции несколько раз переносились.