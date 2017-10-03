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сегодня, 09:27 1

День будет ясным, но холодным: прогноз погоды в Амурской области на 3 октября

День будет ясным, но холодным: прогноз погоды в Амурской области на 3 октября
Фото: FunKot

Во вторник, 3 октября, в Амурской области небольшая облачность, без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра составит 2-7 метров в секунду, в отдельных районах он усилится до 13 метров.

Температура воздуха составит +5...+10 градусов.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер с северо-запада дует со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура будет держаться на уровне +7...+9 градусов.

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#погода

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