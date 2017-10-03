Ветерана боевых действий из Приамурья осудили за наркотики на Камчатке

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Суд камчатского города Вилючинск вынес обвинительный приговор двум жителям Амурской области. Мужчин обвиняют в торговле наркотиками. Один из амурчан – ветеран боевых действий.

Как пишет ИА «Кам 24», одному из осужденных – 42 года, второму – 30 лет. Они сбывали в Вилючинске крупные партии гашишного масла. Уголовное дело рассматривалось по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные группой лиц»).

Старший из злоумышленников не первый раз попадается на торговле наркотиками. При этом он является ветераном боевых действий в Чеченской Республике, награжден медалью «За отвагу».

С учетом этих, а также еще ряда обстоятельств суд назначил ветерану наказание в виде 6 лет колонии строгого режима. Его подельника лишили свободы на 13 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.