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сегодня, 08:33 15

Амурская область оказалась в списке регионов, где в ближайшие два месяца вырастут зарплаты

Эксперты финуниверситета при правительстве РФ ожидают наибольшего роста доходов в ближайшие два месяца в пяти регионах страны, в том числе и в Амурской области. Такие данные содержатся в исследовании индекса экономических настроений населения за сентябрь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, «короткий» индекс финансового университета по итогам сентября составил 2,3 пункта. «Это говорит о том, что рост реальных зарплат в России в ближайшие месяцы продолжится, хотя и невысокими темпами», – отмечается в исследовании.

В то же время «длинный» индекс, отражающий потенциал роста реальных зарплат в России на ближайший год, составил 9,4 пункта. Авторы исследования подчеркивают, что можно говорить о достаточно устойчивых основаниях для роста реальных зарплат в годовой перспективе.

«Среди регионов с населением более 500 тысяч человек наибольшие перспективы роста реальных зарплат на ближайшие месяцы отмечены в следующих регионах: Амурская область, Хабаровский край, Краснодарский край, Смоленская область, Приморский край», – говорится в исследовании.

При этом наихудшие перспективы роста реальных зарплат на ближайшие месяцы отмечены в Мурманской области, Республике Северная Осетия, Республике Коми, Воронежской области и Республике Крым.

Кроме того, в финуниверситете оценивают как высокую вероятность роста цен на нефть. «В течение ближайшего года можно ожидать относительной стабильности курса рубля по отношению к доллару. В экономике сохраняются довольно высокие инфляционные риски – в перспективе нескольких месяцев мы увидим заметный рост потребительских цен», – отмечают авторы исследования.

Просмотров всего: 1618

#экономика

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Комментарии
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  • маджара

    маджара
    3 часа назад

    прям шутка первоапрельская....смеяться я конечно не буду.

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Цинизм зашкаливает.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    3 часа назад

    к декабрю золотари по окончанию сезона премии получат и средняя зарплата вообще как в Москве будет

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Продавщица в торговом центре ГСТК, работающая за 10 тыров в месяц - заплакала...

  • ETOYA

    ETOYA
    3 часа назад

    вырастет, но не у всех. У нас уже пять лет индексации не было. И з/п меньше стала за счет урезанных надбавок.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    3 часа назад

    эка наивные, чем выше средняя зарплата, тем выше тарифы ЖКХ, этот показатель основной в формуле расчетов на установление тарифов. а вы думаете просто так, типа ну соврем и всё, нет, чаз в ваши карманы полезет Козлоф энд мафия ЖКХ

  • Brabusяга

    Brabusяга
    2 часа назад

    Повышение зарплаты будет на 1-2%, а тарифов - на 5-10%, Уря

  • АЛЬБИНА

    АЛЬБИНА
    2 часа назад

    Да уж главное что бы цены в магазине не выросли еще выше!

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    2 часа назад

    ляляляляля ..........в перспективе нескольких месяцев мы увидим заметный рост потребительских цен

    ну спасибки .. как всегда ... зарплаты не вырастут а цены вверх.

    патриатизьма уже на такие вещи не хватает, будем искать дорогу из этой страны подальше.

  • Nexus

    Nexus
    2 часа назад

    шутка не удалась

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    2 часа назад

    выростут полюбасу

  • архивная

    архивная
    2 часа назад

    Цены на продукты,тарифы ЖКХ,уже давно выросли и не один раз,по сравнению с ростом зарплаты у большинства работающих,можно подчеркнуть,в Амурской области и замороженной пенсии малоимущим пенсионерам 8796 рублей на уровне 2016 года,так,что обещанное повышение,пройдет незаметно,для работающих.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Что-то раненько шутить начали...



    ~~Такие данные содержатся в исследовании индекса экономических настроений населения за сентябрь.



    Если бы от настроения населения в этой области (Амурской) что-то зависело...

  • Gelo

    Gelo
    38 минут назад

    Когда начнётся сплочение людей от безысходности,т.е. когда низам терять нечего и они не хотят жить по-старому, а власть не может предложить ничего нового,тогда и назревает ситуация описанная Марксом-Лениным...

  • Геральт

    Геральт
    29 минут назад

    комедия, простигосподи. Пять лет не росла, а тут щас как начнет расти , только усп4вай держи.

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