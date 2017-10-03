Амурская область оказалась в списке регионов, где в ближайшие два месяца вырастут зарплаты

Эксперты финуниверситета при правительстве РФ ожидают наибольшего роста доходов в ближайшие два месяца в пяти регионах страны, в том числе и в Амурской области. Такие данные содержатся в исследовании индекса экономических настроений населения за сентябрь.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, «короткий» индекс финансового университета по итогам сентября составил 2,3 пункта. «Это говорит о том, что рост реальных зарплат в России в ближайшие месяцы продолжится, хотя и невысокими темпами», – отмечается в исследовании.

В то же время «длинный» индекс, отражающий потенциал роста реальных зарплат в России на ближайший год, составил 9,4 пункта. Авторы исследования подчеркивают, что можно говорить о достаточно устойчивых основаниях для роста реальных зарплат в годовой перспективе.

«Среди регионов с населением более 500 тысяч человек наибольшие перспективы роста реальных зарплат на ближайшие месяцы отмечены в следующих регионах: Амурская область, Хабаровский край, Краснодарский край, Смоленская область, Приморский край», – говорится в исследовании.

При этом наихудшие перспективы роста реальных зарплат на ближайшие месяцы отмечены в Мурманской области, Республике Северная Осетия, Республике Коми, Воронежской области и Республике Крым.

Кроме того, в финуниверситете оценивают как высокую вероятность роста цен на нефть. «В течение ближайшего года можно ожидать относительной стабильности курса рубля по отношению к доллару. В экономике сохраняются довольно высокие инфляционные риски – в перспективе нескольких месяцев мы увидим заметный рост потребительских цен», – отмечают авторы исследования.