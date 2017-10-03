Появились инвесторы, которые могут купить «ВИМ-Авиа» вместе с долгами

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«Будет ли дальше существовать авиакомпания, пока нет полного понимания. Есть инвесторы, которые рассматривают для себя вариант покупки компании вместе с долгами, но эта работа завершится в ближайшие дни по результатам анализа», – сказал Дворкович на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

По его словам, продолжается работа с кредиторами авиакомпании по отсрочке в погашении различных платежей. Также решается вопрос с погашением задолженностей по зарплатам пилотам и стюардессам и другим членам экипажей, которые обслуживают соответствующие рейсы.

Он также добавил, что чартерную программу «ВИМ-авиа» закроют до 7 октября, и все ее пассажиры с билетами к этой дате будут доставлены в аэропорты назначения.

«Сейчас нет проблем с арестом, задержкой самолетов в аэропортах, которых достаточно, чтобы завершить всю работу. Мы планируем, что крайний срок, когда она завершится – это 7 октября, это все пассажиры с плановыми сроками вылета вернутся домой. Постараемся все сделать даже до пятого октября», – сказал Дворкович.