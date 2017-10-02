Водитель, насмерть сбивший пенсионерку в Благовещенске, признал вину

14июня 2017 года на перекрестке Красноармейская-Шевченко, где временно был отключен светофорный объект, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Toyota Premio и Mazda Bongo.

В ходе предварительного следствия установлено, что водитель автомобиля «тойота» без государственного регистрационного знака двигался по второстепенной дороге - по улице Красноармейской со стороны Пионерской. Мужчина превысил скорость и не предоставил преимущество «мазде», которая ехала со стороны Октябрьской по Шевченко, являющейся главной.

В результате столкновения «тойота» съехала с проезжей части на газон, где сбила женщину-пешехода. В результате ДТП женщина 1938 года рождения от полученных травм скончалась в больнице.

Фигурант уголовного дела вину признал полностью, сотрудничал со следствием. В настоящее время материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу, сообщает амурское управление МВД.