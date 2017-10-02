Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2октября
Предыдущая новость
сегодня, 21:52 0

Водитель, насмерть сбивший пенсионерку в Благовещенске, признал вину

В Благовещенске завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего водителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Мужчина совершил ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина.

14июня 2017 года на перекрестке Красноармейская-Шевченко, где временно был отключен светофорный объект, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Toyota Premio и Mazda Bongo.

В ходе предварительного следствия установлено, что водитель автомобиля «тойота» без государственного регистрационного знака двигался по второстепенной дороге - по улице Красноармейской со стороны Пионерской. Мужчина превысил скорость и не предоставил преимущество «мазде», которая ехала со стороны Октябрьской по Шевченко, являющейся главной.

В результате столкновения «тойота» съехала с проезжей части на газон, где сбила женщину-пешехода. В результате ДТП женщина 1938 года рождения от полученных травм скончалась в больнице.

Фигурант уголовного дела вину признал полностью, сотрудничал со следствием. В настоящее время материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу, сообщает амурское управление МВД.

Просмотров всего: 276

#ДТП #закон #происшествия #суды

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

За ситуацией в «АмурАССО» будет следить областное правительство
Происшествия

Ушел из жизни известный благовещенский спортсмен Владимир Шатков
Происшествия

В военном городке Возжаевки устраняют крупный порыв трубопровода
Общество 2

Некоторые жители Амурской области просидели без электричества из-за непогоды

сегодня, 18:00