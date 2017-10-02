За ситуацией в «АмурАССО» будет следить областное правительство

На совещании Александр Козлов подчеркнул: «Все споры бизнеса должны проходить строго в правовом поле. Наша главная задача - обеспечить бесперебойную стабильную работу пограничного пункта пропуска».

Обе стороны заверили главу региона, что предприятие работает в штатном режиме, никаких угроз срывов нет. Вести ежедневный мониторинг деятельности пассажирского порта «АмурАССО» губернатор поручил министру внешнеэкономических связей и предпринимательства Сергею Дмитриенко.

«Мы будем внимательно следить, чтобы не было никаких сбоев в работе пункта пропуска», - отметил министр.