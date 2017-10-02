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2октября
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сегодня, 21:24 2

За ситуацией в «АмурАССО» будет следить областное правительство

За ситуацией в «АмурАССО» будет следить областное правительство

Губернатор Приамурья провел координационное совещание по обеспечению безопасности и стабильной работы «АмурАССО». Как сообщалось ранее, в конце прошлого месяца в организации сменилось руководство, в связи с чем в фирме возникли внутренние споры. Прошла информация о рейдерском захвате портам.

На совещании Александр Козлов подчеркнул: «Все споры бизнеса должны проходить строго в правовом поле. Наша главная задача - обеспечить бесперебойную стабильную работу пограничного пункта пропуска».

Обе стороны заверили главу региона, что предприятие работает в штатном режиме, никаких угроз срывов нет. Вести ежедневный мониторинг деятельности пассажирского порта «АмурАССО» губернатор поручил министру внешнеэкономических связей и предпринимательства Сергею Дмитриенко.

«Мы будем внимательно следить, чтобы не было никаких сбоев в работе пункта пропуска», - отметил министр.

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#областная власть #происшествия

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Комментарии
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  • Человек и Закон

    Человек и Закон
    45 минут назад

    Губернатор то конечно будет следить за ситуацией, в которой сам и замешан господа!

  • Хмык

    Хмык
    33 минуты назад

    Это примерно как у пожарников: "Приехали вовремя, сгорело правильно".

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