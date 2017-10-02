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сегодня, 21:04 0

Ушел из жизни известный благовещенский спортсмен Владимир Шатков

Ушел из жизни известный благовещенский спортсмен Владимир Шатков

2 октября на 88-м году жизни скончался ветеран ВОВ, известный благовещенский спортсмен Владимир Шатков. Владимир Михайлович пропагандировал здоровый образ жизни, был чемпионом России по зимнему плаванию в своей группе, без него не проходило ни одно масштабное спортивное мероприятие. Также часто его можно было увидеть на пробежках на набережной Амура.

Владимир Михайлович практиковал зимнее плаванье в холодной воде и окунался в проруби. Он регулярно участвовал в мероприятиях «Железный человек», «Кросс нации», «Лыжня России» и других.

По информации «Авторадио. Благовещенск», прощание с Владимиром Шатковым состоится в Кафедральном соборе 4 октября с 12:30 до 13:30. Редакция Амур.инфо выражает соболезнования родным и близким Владимира Михайловича.

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#жизнь #происшествия

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