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сегодня, 20:11 0

В военном городке Возжаевки устраняют крупный порыв трубопровода

В военном городке Возжаевки устраняют крупный порыв трубопровода
Фото: Новости 24

В селе Возжаевка при заполнении системы отопления произошёл порыв. Аварийная бригада теплоснабжающей организации днём обнаружила утечку на магистральном трубопроводе. По словам специалистов, требуется замена части участка трубопровода.

Сегодня ночью коммунальщики будут проводить необходимые сварочные работы на месте, также сейчас работает спецмашина и другое спецоборудование. Заполнение системы отопления начнётся сразу после ликвидации аварии.

Как отмечают в ресурсоснабжающей организации ООО «ТЕМП», котельная начнет подачу тепла 3 октября. За те дни, которые в дома сельчан не поступало тепло, квартиросъемщикам сделают перерасчёт без заявительного характера.

Как пояснили в администрации Белогорского района, котельная и тепло-водопроводная система были приняты от Министерства обороны муниципальным образованием в августе 2017 года в неудовлетворительном состоянии.

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#ЖКХ #происшествия

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