Общественность Белогорска узнает о том, какие поручения дает глава Белогорска на планерках

Информация, которая озвучивается на планерных совещаниях в Белогорске, теперь находится во всеобщем доступе. По мнению главы города, обнародование внутренней работы администрации сделает ее деятельность еще более открытой и прозрачной.

На официальном сайте мэрии создан спецраздел «Поручения главы». Поручения главы и сроки их исполнения будут обновляться каждый понедельник. 2 октября о проблемных вопросах и текущей работе рассказали представители социального и экономического блоков.

Каждая рабочая неделя в администрации Белогорска начинается с планерного совещания при главе. В рабочем порядке о состоянии дел докладывают специалисты одного из блоков. Их в структуре администрации пять: экономика, ЖКХ, вопросы местного самоуправления, социальная сфера и строительство.

С недавнего времени участвуют в планерках и старшеклассники-активисты Белогорска. Исполнительный орган власти планирует создать свой прототип в виде Молодежной администрации.