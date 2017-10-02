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2октября
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сегодня, 18:33 3

Общественность Белогорска узнает о том, какие поручения дает глава Белогорска на планерках

Информация, которая озвучивается на планерных совещаниях в Белогорске, теперь находится во всеобщем доступе. По мнению главы города, обнародование внутренней работы администрации сделает ее деятельность еще более открытой и прозрачной.

На официальном сайте мэрии создан спецраздел «Поручения главы». Поручения главы и сроки их исполнения будут обновляться каждый понедельник. 2 октября о проблемных вопросах и текущей работе рассказали представители социального и экономического блоков.

Каждая рабочая неделя в администрации Белогорска начинается с планерного совещания при главе. В рабочем порядке о состоянии дел докладывают специалисты одного из блоков. Их в структуре администрации пять: экономика, ЖКХ, вопросы местного самоуправления, социальная сфера и строительство.

С недавнего времени участвуют в планерках и старшеклассники-активисты Белогорска. Исполнительный орган власти планирует создать свой прототип в виде Молодежной администрации.

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#Белогорск

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Комментарии
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  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    47 минут назад

    Открытый Белогорск

  • Мораль

    Мораль
    19 минут назад

    Осталось перископ трансляции сделать. Мне бы интересно было

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    12 минут назад

    Зачем перископ? Инстаграм есть)))) думаем с какого аккаунта прямой эфир запускать

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