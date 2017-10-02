ФК «Белогорск» стал шестикратным чемпионом Амурской области по футболу

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ФК «Белогорск» досрочно стал чемпионом Амурской области по футболу. Команда за 11 матчей набрала 33 максимально возможных очков и уже недосягаема для всех соперников, хотя соревнования еще не закончились.

Единственный противник белогорских футболистов – клуб «Благовещенск», сохранявший теоретические шансы на первое место, потерял их в матче с «Динамо», прошедшего накануне, 30 сентября. Игра закончилась вничью – 2:2.

Таким образом, с 30 очками в активе «Белогорск» стал недосягаем для «Благовещенска», у которого на пять очков и одну игру меньше.

В воскресенье, 1 октября, «Белогорск» продолжил череду побед в областном чемпионате. Команда сыграла на выезде с «Максинтером» – 2:6. Авторы голов белогорской команды: Андрей Зайцев, Николай Шабонин, Илья Чечин. Михаил Паймуратов оформил хет-трик. Поддержать свою команду на стадион «Амур», несмотря на сложные погодные условия, приехали 30 белогорских болельщиков.

В настоящее время в арсенале «Белогорска» 33 очка из 33 возможных. Заключительная игра чемпионата состоится 7 октября: «Белогорск» сыграет на выезде с командой «Благовещенск-В», сообщает пресс-служба администрации Белогорска.