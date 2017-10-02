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Некоторые жители Амурской области просидели без электричества из-за непогоды

В Амурской области 30 сентября в некоторых населенных пунктах не было электричества. Причиной отключения электроэнергии стали деревья, упавшие на провода под тяжестью налипшего снега. Устранять повреждения пришлось Амурским электрическим сетям.

Электричества не было в трёх селах Октябрьского и Завитинского районов – Романовке, Новомихайловке и селе Белый Яр. От налипания снега произошел обрыв провода, и согнуло ЛЭП. Аварийно-восстановительные работы проводились в течение воскресенья, 1 октября. Вечером напряжение вернулось в дома.

Отключения из-за сложных погодных условий также были в Ромненском районе, Завитинске, Архаре, Свободном и Усть-Ивановке Благовещенского района. Все повреждения устранены, с сегодняшнего дня запланированы дополнительные осмотры линий электропередачи.

Бригады Амурских электрических сетей работали весь день и ночь над восстановлением электроснабжения во время ливня и ветра, сообщает АКС.

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#погода #происшествия #энергетика

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