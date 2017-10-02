Около тысячи саженцев сосны и лиственницы высадили в Благовещенском районе

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Благовещенский район принял участие во всероссийской акции «Живи, лес!». Около села Заречного высадили порядка тысячи молодых деревьев – саженцев сосны и лиственницы.

В посадке приняли участие 20 сотрудников администрации Благовещенского района, жители близлежащих сел, представители министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, а также неравнодушные амурчане. Всего к мероприятию присоединились около 100 активистов, сообщает пресс-служба администрации Благовещенского района.

Саженцами засадили зону, уничтоженную мощным лесным пожаром в 2014 году. Как рассказала глава Гродековского сельсовета Ольга Берегова, инициатива восстановить зеленый покров принадлежала жителям села Заречного, и ее поддержали на разных уровнях.