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Около тысячи саженцев сосны и лиственницы высадили в Благовещенском районе

Около тысячи саженцев сосны и лиственницы высадили в Благовещенском районе
Фото: blagraion.ru

Благовещенский район принял участие во всероссийской акции «Живи, лес!». Около села Заречного высадили порядка тысячи молодых деревьев – саженцев сосны и лиственницы.

В посадке приняли участие 20 сотрудников администрации Благовещенского района, жители близлежащих сел, представители министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, а также неравнодушные амурчане. Всего к мероприятию присоединились около 100 активистов, сообщает пресс-служба администрации Благовещенского района.

Саженцами засадили зону, уничтоженную мощным лесным пожаром в 2014 году. Как рассказала глава Гродековского сельсовета Ольга Берегова, инициатива восстановить зеленый покров принадлежала жителям села Заречного, и ее поддержали на разных уровнях.

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#природа

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Было бы не плохо провести акцию "Живи, город!": выдать всем желающим саженцы для озеленения дворов, улиц. Коли Зеленхоз (или как он ныне зовется) не справляется с основной задачей, горожане помогут.

    Нам во двор необходимо восемь саженцев, минимум )))

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