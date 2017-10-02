Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: проект «Оттепель» и Амурский экономический форум

Во вторник, 3 октября, гостем утреннего эфира радио «Эхо Москвы в Благовещенске» станет ученый секретарь Амурского областного краеведческого музея Инна Васина. Она расскажет ведущим Татьяне Удаловой и Алексею Воскобойникову о старте литературного проекта «Оттепель» в Благовещенске.

В полуденном эфире о предстоящем открытии второго Амурского экономического форума поговорят с заместителем мэра Благовещенска Олегом Косолаповым. Ведущие дневного эфира – Алексей Воскобойников и Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162)31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162)333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.