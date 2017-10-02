Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:11 3

В Благовещенске открыли проезд по отремонтированному участку Театральной

В Благовещенске завершились ремонтные работы на участке улицы Театральной от Горького до Октябрьской. В понедельник, 2 октября, здесь открыли проезд для транспорта.

Кроме того, на перекрестке улиц Красноармейской и Театральной сегодня заработал новый светофор. Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, регулировщик установили в рамках дорожной кампании 2017 года.

В этом году в Благовещенске ранее были установлены светофоры на перекрестках улиц Амурской и Артиллерийской, Чайковского и Заводской, в районе 800-го квартала, а также по улице Кантемирова в районе школы № 13.

Просмотров всего: 372

#транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    На повороте с горького на театральную ( к Амурской) почти всю плитку возле дороги разворотили и бросили

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    50 минут назад

    Ехал 3 часа назад все перекрыто, хотя дорога вроде сделана

  • Сирко

    Сирко
    37 минут назад

    Отлично сделано. как все, что в этом году делалось и делается по дорогам

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

В Ерофее Павловиче решили проблему с остановкой пассажирских поездов
Происшествия 1

В Благовещенске осудили мужчину, занимавшегося подставными ДТП
Общество 2

В понедельник не будет авиарейсов «ВИМ-Авиа» между Внуково и Благовещенском
Происшествия 7

Благовещенцы отобрали у авторемонтника его машину за «плохую» работу