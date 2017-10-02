В Благовещенске открыли проезд по отремонтированному участку Театральной

В Благовещенске завершились ремонтные работы на участке улицы Театральной от Горького до Октябрьской. В понедельник, 2 октября, здесь открыли проезд для транспорта.

Кроме того, на перекрестке улиц Красноармейской и Театральной сегодня заработал новый светофор. Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, регулировщик установили в рамках дорожной кампании 2017 года.

В этом году в Благовещенске ранее были установлены светофоры на перекрестках улиц Амурской и Артиллерийской, Чайковского и Заводской, в районе 800-го квартала, а также по улице Кантемирова в районе школы № 13.