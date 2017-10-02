В Благовещенск в октябре пришла поэтическая «Оттепель»

В Благовещенске возрождается традиция читать стихи на открытом пространстве, например, в городских скверах. Первый опыт оказался успешным. В субботу, 30 сентября, в рамках проекта «Оттепель» около пятидесяти человек собрались в городском сквере и читали стихи поэтов-шестидесятников.

Акцию организовал Амурский краеведческий музей. Среди собравшихся были даже те, кто слышал самих поэтов на подобных чтениях в Москве у памятника Маяковскому.

Как вожделенно жаждет век

Нащупать брешь у нас в цепочке.

Возьмемся за руки, друзья,

Чтоб не пропасть поодиночке.

Девиз целого поколения решили вспомнить те, кому до сих пор интересны удивительные для страны времена – шестидесятые годы прошлого века. За неимением в Благовещенске памятника Маяковскому решили собраться у памятника Ленину. Погода благоприятствовала, и атмосфера в сквере Центра эстетического воспитания была самая поэтическая.

Булат Окуджава был у чтецов в лидерах. Но обиженным никто из поэтов-шестидесятников не остался. Читали Александра Кушнера и Давида Самойлова, Евгения Евтушенко и Роберта Рождественского, читали редко исполняемых Бориса Чичибабина и Ксению Некрасову. Редактор Владислав Лецик страстно и эмоционально читал «Лобную балладу» Андрея Вознесенского.

Педагог Галина Алексеева отдала дань сразу нескольким авторам, прочитав «патриотические стихи» – ответ на заявления зарубежной прессы о подкупленности советских поэтов.

Молодые участники проекта читали Иосифа Бродского и Владимира Высоцкого, расширяя заданные временные рамки. Наверное, есть причины тому, что именно сейчас в нашем обществе многие оглядываются назад – на эпоху великих перемен, когда поэт в России был больше, чем поэт.

«Это было время, когда поэты, писатели, художники получили право на творческую свободу, на творческую индивидуальность. Они выходили в Москве к памятнику Маяковскому, читали там свои стихи – это было впервые, это было совершенно ново для советских людей, это было очень современно», – рассказала ученый секретарь Амурского областного краеведческого музея, организатор проекта «Оттепель» Инна Васина.

Чтецов набралось более 20 человек. Это совершенно разные люди: и по возрасту, и по профессиям. Но для многих «оттепель» – не просто исторический период, а состояние души. А для кого-то и воспоминания молодости.

«С 70-х годов по 90-е жила в Москве. Слышала и Окуджаву, много кого слышала. Это был порыв души и откровение, потому что после 50-х годов вдруг открылись двери и выставки, и стихи, и всё остальное – это, конечно, было прямо свежее дыхание», – вспоминает участник акции Татьяна Васильева.

С течением времени зрителей становилось все больше. Многие просто подходили и, спросив, что происходит, останавливались послушать. Оказалось, что поэзия нужна всегда – при любом общественном строе и уж тем более, в любое время года.