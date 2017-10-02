Новую детскую площадку на набережной Благовещенска закрыли на ремонт

Специалисты, которые занимались монтажом конструкций, уже после торжественного открытия обнаружили повреждения. Заказчику, то есть городскому управлению капитального строительства, удалось договориться с субподрядчиком, чтобы тот восстановил детскую площадку за свой счёт. Сумму ущерба компания пока не подсчитывала.

Как долго детская площадка будет за забором, строители не говорят, но обещают восстановить и доделать новый участок как можно скорее. Ориентировочно на это понадобится около недели.

Система видеонаблюдения, которая установлена на площадке, работать пока не будет. Для дальнейшей эксплуатации видеокамер необходимо провести аукцион, чтобы определить организацию, которая станет осуществлять прием сигнала с камер наружного видеонаблюдения. Провести его планируют после ввода объекта в эксплуатацию.

Тем временем безопасностью детской площадки уже заинтересовались активисты ОНФ. Присоединиться к проверке планируют городские власти и подрядчики. Точная дата проверки пока не уточняется.