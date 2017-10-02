Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:02 10

Новую детскую площадку на набережной Благовещенска закрыли на ремонт

Новую детскую площадку на набережной Благовещенска закрыли на ремонт

Строители приступили к восстановлению скульптур, которые горожане повредили после открытия детской площадки на набережной Благовещенска. Участок огородили для ремонта. Сейчас в администрации города решается вопрос о дальнейшем сохранении территории.

Специалисты, которые занимались монтажом конструкций, уже после торжественного открытия обнаружили повреждения. Заказчику, то есть городскому управлению капитального строительства, удалось договориться с субподрядчиком, чтобы тот восстановил детскую площадку за свой счёт. Сумму ущерба компания пока не подсчитывала.

Как долго детская площадка будет за забором, строители не говорят, но обещают восстановить и доделать новый участок как можно скорее. Ориентировочно на это понадобится около недели.

Система видеонаблюдения, которая установлена на площадке, работать пока не будет. Для дальнейшей эксплуатации видеокамер необходимо провести аукцион, чтобы определить организацию, которая станет осуществлять прием сигнала с камер наружного видеонаблюдения. Провести его планируют после ввода объекта в эксплуатацию.

Тем временем безопасностью детской площадки уже заинтересовались активисты ОНФ. Присоединиться к проверке планируют городские власти и подрядчики. Точная дата проверки пока не уточняется.

Просмотров всего: 1108

#дети #строительство

распечатать

Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Интересная у нас область, то ракета с первого раза не полетела, то ТОРы опережают с конца, то вот теперь детская площадка дала сбой.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Быстренько 70 лямов освоили. Теперь на ремонт собирайте.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Теперича местным властям есть чем заняться.

  • Леночка 19--

    Леночка 19--
    1 час назад

    Около недели рога оленю клеить будут.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Монтажников сего чуда оказывается из самого Питера выписали.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Что за люди то

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    После одного дня работы, неделю восстанавливать. И вправду вандалы все к черту разворотили? А нужно ли восстанавливать этот. Арт. объект для Гулливера

    Решите сначала это детская площадка или выставка абстракционизма?

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    1 час назад

    Во дворе горка, качели, песочница- это больше, для малыша, чем то, что предлагают детям на набережной. Фигуры, которые только потрогать, а некоторым поломать. и конструкция, где можно полазить. Больше шумихи об открытии.

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    холостяк

    После одного дня работы, неделю восстанавливать. И вправду вандалы все к черту разворотили? А нужно ли восстанавливать этот. Арт. объект для Гулливера

    Решите сначала это детская площадка или выставка абстракционизма?



    Макет бурной деятельности.

  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    25 минут назад

    Поиграли и хватит!

    А с камерами вообще цирк)) Раньше был "ситуационный центр" куда выводились камеры установленные в общ.местах города (сам был в нем, видел). А щас его что, нет?

Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Благовещенск оказался на 18-м месте в рейтинге убитых дорог
Общество 100

Благовещенцы продолжают испытывать на прочность новую детскую площадку
Общество 27

Для маленьких благовещенцев на набережной открыли необычную площадку
Спорт 23

Около ста велосипедистов опробовали новую велодорожку в Благовещенске