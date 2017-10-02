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сегодня, 16:27 2

В Ерофее Павловиче решили проблему с остановкой пассажирских поездов

В Ерофее Павловиче решили проблему с остановкой пассажирских поездов
Фото: blaginform.ru

На железнодорожном вокзале поселка Ерофей Павлович 1 октября торжественно открыли первый путь. Благодаря этому пассажирские поезда снова могут останавливаться у перрона.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Забайкальской железной дороги, на вокзале поселка пассажирские поезда какое-то время не могли останавливаться на первом пути у перрона. Жители обращались к начальнику станции с просьбой решить эту проблему. Информацию довели до начальника ЗабЖД Александра Скачкова, который принял решение дополнительно уложить на ж/д станции два стрелочных перевода, обеспечив тем самым прибытие всех пассажирских поездов на первый путь к перрону.

В дальнейшем все пассажирские составы будут останавливаться на вокзале именно таким образом, чтобы пассажиры могли безопасно высаживаться и садиться в поезда.

Как сообщает «Благинформ», на открытии пути присутствовал священник Серафим (Герасимов). Он совершил водосвятный молебен, окропил святой водой перрон, новый железнодорожный путь, а также прибывший на этот путь скорый поезд № 43.

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#транспорт

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    В Бурее на первом пути только пригородные поезда останавливаются. И ничего. В чем проблема-то была?

  • Лютцов

    Лютцов
    34 минуты назад

    DimonS

    В чем проблема-то была?



    Как водится, в заметке нет ни слова об этом..

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